La Selección de Honduras Sub-17 tendrá un camino exigente en su lucha por llegar a la próxima Copa del Mundo de la categoría, luego de conocer los equipos que enfrentará en las Clasificatorias Sub-17 de Concacaf 2027.
El combinado catracho quedó instalado en el Grupo C, donde compartirá sector con Estados Unidos, Nicaragua y Guatemala, tres rivales ante los que buscará conseguir uno de los cupos mundialistas.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) realizó el sorteo que estableció los enfrentamientos de las 16 selecciones participantes en el Premundial, programado del 8 al 14 de febrero de 2027. Honduras y México serán los países encargados de albergar esta competencia, que representa una nueva oportunidad para las jóvenes promesas del fútbol regional.
La Mini H tendrá como principal desafío superar una zona que combina dos selecciones centroamericanas y un rival de peso como Estados Unidos. Nicaragua y Guatemala completan el sector, por lo que el equipo nacional tendrá que mostrar su mejor versión para pelear por uno de los dos primeros lugares que garantizan el pase directo a la cita mundialista.
Por su parte, los otros grupos también quedaron definidos de la siguiente manera: el Grupo A estará integrado por Canadá, El Salvador, Puerto Rico y Cuba; mientras que México, Costa Rica, República Dominicana y Barbados conformarán el Grupo B. El sector D tendrá a Panamá, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago, completando así los cuatro grupos del campeonato.
FORMATO DE CLASIFICACIÓN AL MUNDIAL
El formato de competencia establece que las 16 selecciones estarán distribuidas en cuatro sectores de cuatro integrantes cada uno. Cada combinado nacional disputará tres encuentros durante la fase de grupos, enfrentándose una vez contra cada rival. Al finalizar esta ronda, los dos primeros lugares de cada grupo obtendrán su clasificación a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2027, otorgándole a Concacaf un total de ocho representantes.
La competencia se desarrollará entre el 8 y el 14 de febrero de 2027, con San Pedro Sula como una de las ciudades protagonistas del certamen. Los estadios Francisco Morazán y Olímpico Metropolitano figuran entre los escenarios previstos para recibir los compromisos. Concacaf deberá confirmar posteriormente el calendario oficial, con la distribución de partidos por sede, fechas y horarios.