La Selección de Honduras Sub-17 tendrá un camino exigente en su lucha por llegar a la próxima Copa del Mundo de la categoría, luego de conocer los equipos que enfrentará en las Clasificatorias Sub-17 de Concacaf 2027.

El combinado catracho quedó instalado en el Grupo C, donde compartirá sector con Estados Unidos, Nicaragua y Guatemala, tres rivales ante los que buscará conseguir uno de los cupos mundialistas.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) realizó el sorteo que estableció los enfrentamientos de las 16 selecciones participantes en el Premundial, programado del 8 al 14 de febrero de 2027. Honduras y México serán los países encargados de albergar esta competencia, que representa una nueva oportunidad para las jóvenes promesas del fútbol regional.