Después de ocho encuentros y sin otro duelo en 2026, utilizó a 24 jugadores en todas sus formaciones titulares. El guardameta Edrick Menjívar es el único futbolista que ha estado presente en todas, mientras que otros tres jugadores se han convertido en piezas habituales del entrenador: Dereck Moncada, Joseph Rosales y Luis Palma. Su sistema de juego preferido fue: 4-2-3-1, utilizándolo en todos los enfrentamientos. El arquero del Olimpia encabeza el listado con ocho titularidades, equivalentes al 100% de los partidos disputados. Su presencia ha sido inamovible en el esquema de Molina, quien ha mantenido la confianza en el guardameta como dueño de la portería de la Bicolor, independientemente de los resultados y las modificaciones realizadas en las demás posiciones. Recibió 14 goles.

Detrás de Menjívar aparecen tres futbolistas con siete apariciones como titulares: Dereck Moncada, Joseph Rosales y Luis Palma. Los tres registran un 87.5% de participación en los ocho compromisos. Moncada se ha convertido en una de las principales apuestas ofensivas del seleccionador, mientras que Rosales ofrece alternativas por el costado izquierdo y Palma representa una de las principales armas en ataque. En el siguiente escalón aparecen Alejandro Reyes y Christopher 'El Búho' Meléndez, ambos con seis titularidades y un 75% de participación. Les sigue Giancarlo Sacaza, quien acumula cinco apariciones (62.5%). Estos futbolistas también forman parte del grupo de jugadores que han tenido mayor continuidad en las decisiones del entrenador español. Un segundo grupo está integrado por Denil Maldonado, Jonathan Rubio, Kervin Arriaga y Rigoberto Rivas, todos con cuatro titularidades, equivalentes al 50%. Mientras tanto, Edwin Rodríguez, Julián Martínez, Keyrol Figueroa y Luis Vega contabilizan tres apariciones cada uno, para un 37.5% de participación en los ocho encuentros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En el listado de menor continuidad aparecen Bryan Róchez, Deybi Flores, Jorge Benguché y Mike Arana, quienes han comenzado dos partidos como titulares, representando un 25%. Finalmente, Alenis Vargas, Cléver Portillo, David Ruiz, Erick Puerto y Roberto Osorto registran una sola aparición desde el inicio, equivalente al 12.5%. Son los futbolistas que menos oportunidades han tenido para integrar el once estelar de Molina. La estadística deja una conclusión importante: Molina tiene algunos nombres consolidados en la Selección de Honduras, pero todavía no consigue establecer una alineación titular que se repita con regularidad. Aunque Menjívar, Moncada, Rosales y Palma son los futbolistas con mayor presencia, las modificaciones en defensa, mediocampo y ataque reflejan que el seleccionador continúa buscando las mejores sociedades y el equipo que le permita encontrar estabilidad en su proceso.

LAS ALINEACIONES TITULARES DE HONDURAS (8 JUEGOS)

Kuwait 0 - 2 Honduras



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Rigoberto Rivas, Julián Martínez, Denil Maldonado, Joseph Rosales, Edwin Rodríguez, Alejandro Reyes, Roberto Osorto, Luis Palma, Mike Arana, Dereck Moncada. 2. Emiratos Árabes Unidos 3-1 Honduras



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Rigoberto Rivas, Denil Maldonado, Julián Martínez, Joseph Rosales, David Ruiz, Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Luis Palma, Dereck Moncada, Keyrol Figueroa. 3. Honduras 1-1 Jamaica



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Cléver Portillo, Kervin Arriaga, Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Luis Palma, Dereck Moncada, Keyrol Figueroa. 4. Martinica 2-1 Honduras



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Alenis Vargas, Mike Arana, Erick Puerto, Bryan Róchez. 5. Jamaica 0-1 Honduras



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales, Alejandro Reyes, Deybi Flores, Jonathan Rubio, Luis Palma, Dereck Moncada, Keyrol Figueroa. 6. Honduras 2-3 Surinam



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Christopher Meléndez, Denil Maldonado, Luis Vega, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Luis Palma, Dereck Moncada, Bryan Róchez. 7. Honduras 0-2 Argentina



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Denil Maldonado, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Edwin Rodríguez, Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas, Jorge Benguché. 8. Honduras 2-2 Perú



Sistema de juego: 4-2-3-1



Edrick Menjívar, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Kervin Arriaga, Julián Martínez, Alejandro Reyes, Joseph Rosales, Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas, Jorge Benguché.

RADIOGRAFÍA DE TODOS LOS TITULARES DE HONDURAS