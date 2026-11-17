Tras el triunfo 2-0 de Honduras ante Kuwait, la 'H' ya tiene en el horizonte un nuevo desafío internacional. La Bicolor figura entre los 14 equipos que disputarán las preliminares de la Copa Oro 2027, una instancia en la que estarán en juego los últimos siete boletos para la máxima competición de selecciones de Concacaf.



El combinado catracho tendrá una nueva oportunidad de asegurar su presencia en el torneo regional, aunque primero deberá superar una serie de eliminatorias de ida y vuelta que se disputarán en marzo de 2027.

De acuerdo con los cruces proyectados, Honduras se enfrentaría a San Vicente y las Granadinas, selección ubicada en el puesto 18 del ranking de Concacaf, mientras que los dirigidos por José Francisco Molina ocupan actualmente la octava posición. Este escenario coloca al conjunto hondureño como favorito en la eliminatoria, principalmente por su ubicación en el Ranking de la zona y la diferencia de nivel futbolístico que, en el papel, existe entre ambas selecciones.

FORMATO Y CLASIFICACIÓN

La clasificación a esta instancia reúne a equipos procedentes de diferentes etapas de la Liga de Naciones 2026-2027. Entre ellos aparecen selecciones que no consiguieron avanzar directamente desde la Liga A, participantes del *play-in* y combinados que finalizaron su participación en la Liga B. El sistema de competición establece que los emparejamientos se definirán tomando como referencia el ranking de Concacaf. Bajo ese criterio, las selecciones mejor posicionadas tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series como locales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Los clasificados a esta instancia son los siguientes: Costa Rica – 5

Costa Rica – 5 *Jamaica – 6

*Jamaica – 6 Haití – 7

Haití – 7 Honduras – 8

Honduras – 8 Guatemala – 9

Guatemala – 9 Curazao – 10

Curazao – 10 Surinam – 11

Surinam – 11 Trinidad y Tobago – 12

Trinidad y Tobago – 12 República Dominicana – 14

República Dominicana – 14 *El Salvador – 15

*El Salvador – 15 *San Vicente y Las Granadinas – 18

*San Vicente y Las Granadinas – 18 *Nicaragua – 19

*Nicaragua – 19 Puerto Rico – 22

Puerto Rico – 22 Aruba – 30

Selecciones en "*" hoy definirán su clasificación, pero parten como amplios favoritos para lograr el boleto.



-De esta forma, a falta de definir los clasificados, así se jugarían las preliminares de la Copa Oro 2027 1-Costa Rica vs. Aruba

2-*Jamaica vs. Puerto Rico

3-Haití vs. Nicaragua*

4-Honduras vs. San Vicente y las Granadinas*

5-Guatemala vs. El Salvador

6-Curazao vs. República Dominicana

7-​​Surinam vs Trinidad y Tobago Las preliminares están programadas para marzo de 2027, por lo que el equipo hondureño deberá preparar esta eliminatoria con la intención de llegar en las mejores condiciones y no dejar escapar la posibilidad de disputar el principal torneo de selecciones de la región.

SELECCIONES CLASIFICADAS HASTA EL MOMENTO