Más allá de su impacto real en los últimos tiempos en el juego, la vida sin Cristiano Ronaldo, más que su capitán, toda una leyenda, no parece fácil para Portugal, goleada el sábado por Dinamarca y dudosa este martes en Gales, donde aguantó el liderato entre vaivenes, desatenciones, paradas de Diogo Costa y preocupaciones visibles, disimuladas por el gol de la victoria de Carlos Forbs (2-3).



Es un posible rival también de España en los cuartos de final, al igual que Francia y Alemania. Portugal es primera de grupo. Es innegable. Tanto como que el primer parón lo terminó con cuatro victorias en cuatro partidos (dos con Cristiano, otras dos después de su espantada en la víspera de medirse a Dinamarca hace mes y medio), y el segundo lo ha hecho con una derrota sonora, una victoria apurada, seis goles en contra y cuatro a favor.

En Gales hubo momentos de reincidencia, por más que se adelantó en el marcador. No le bastó para ganar con el 0-1 de Bruno Fernandes en el minuto 11. Su derechazo desde el borde del área fue imparable. Todo lo originó, en cualquier caso, la presión del grupo de Jorge Jesus, personificada en la recuperación en zonas altas de Joao Neves y en la torpeza de la defensa de Gales para salir con el balón jugado en ese preciso instante.



La celeridad con la que igualó Gales pone en evidencia a Portugal, cuyas dudas son evidentes. Entre la vorágine del adiós de su leyenda única, Cristiano Ronaldo, la derrota por 1-4 con Dinamarca descubrió un equipo vulnerable.



El 1-1 de este martes, dos minutos y diez segundos después del 0-1, incidió en una inquietud antes inapreciable. Casi fue a la siguiente jugada, en la primera doble ocasión local. La inicial la despejó Diogo Costa, la posterior fue inalcanzable para él.



El remate de Brooks, tras un pase atrás, fue puramente incontestable, con el toque justo con la izquierda, sutil, de dentro hacia afuera, raso y junto al poste, fuera de toda posibilidad para el guardameta luso. Necesitó más el guardameta, que negó después el 2-1 a Harry Wilson.



Es cierto que antes había perdona el 1-2 Francisco Trincao, con un remate solitario a las nubes, en el área pequeña casi, en el segundo palo, cuando el gol era lo único aparentemente posible, pero también que el control ya no era de Portugal, expuesto a cada contragolpe de Gales. Al conjunto luso le valía el empate, aunque Dinamarca presionaba desde Copenhague con un 2-0 entonces a los 14 minutos a Noruega y que mantenía a la 'Dinamita Roja' en la competencia indirecta por la primera posición, con todo lo que eso conllevaba a estas alturas, aunque con matices.





EVITA RIVALES FUERTES

Ser primero evita a Francia, Inglaterra y Alemania, pero te expone a España en el sorteo del mediodía del viernes de los cuartos de final. De hecho, el gol de Gales en el minuto 40 desbancó unos instantes a Portugal del liderato del cuarteto.



Las grietas defensivas y la falta de intensidad permitieron al conjunto local construir un gol desde su área a la contraria con precisión, rapidez y movilidad, especialmente decisiva con la carrera y la definición de Thomas. Demasiado fácil, como lo fue la respuesta del 2-2. Dos minutos después, Pedro Neto remachó el empate, que era una victoria en ese momento, porque lo sostenía como líder de grupo. Objetivo cumplido.



​​​​​​​ La mejor ocasión de la segunda parte fue suya. Nada colectivo. Una acción individual de Pedro Neto, vertiginoso, desbordante en el autopase y estrellado contra el poste en su remate cruzado, justo antes del primer movimiento desde el banquillo de Jorge Jesus, que prescindió del desaparecido Gonçalo Ramos y el desacertado Trincao para dar recorrido y reacción a su equipo con Joao Félix y Carlos Forbs. Lo necesitaba el conjunto luso.

POSIBLES RIVALES DE PORTUGAL