El partido de México contra Inglaterra de los octavos de final del reciente Mundial es ampliamente recordado como uno de los más emocionantes y dramáticos del certamen. La combinación de un marcador abierto, una expulsión temprana en el segundo tiempo y el ambiente de un Estadio Azteca repleto lo convirtieron en una especie de "clásico" instantáneo. Ambas selecciones apostaron por el ataque desde el arranque, dejando atrás la cautela habitual de las fases de matar o morir y acumulando más de 30 remates totales entre las dos.

Finalmente, fue Inglaterra quien logró clasificarse a la siguiente ronda con sufrimiento gracias al doblete de Jude Belligham y el penal de Harry Kane (2-3), pese a jugar con uno menos casi toda la segunda mitad por la expulsión de Jarell Quansah en el 54'. Y sobre aquel partidazo se ha pronunciado el mexicano Erik Lira, volante del Cruz Azul, quien ha desvelado en un podcast difundido por 'Ovaciones' cómo fue el duelo que mantuvo con Bellingham. "Está en el Top 10 de los mejores jugadores del mundo. Es increíble. Cuando supe que iba a ser titular me mentalicé. Chingón, me lo tengo que comer. Lo voy a patear, lo voy a jalar, le voy a escupir, no sé qué mi*** le voy a hacer... y aún así hizo dos goles", recuerda sobre lo que pensaba antes de empezar el encuentro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sin embargo, todo se desarrolló de otra manera y tras la derrota de México se intercambiaron las camisetas. "Al final se me acercó, me abrazó y me dijo: eres un gran jugador, tienes un corazón muy grande, ojalá juegues en un equipo grande. Yo le respondí casi sin palabras: suerte, ojalá sean campeones del mundo", reveló Lira. Bellingham firmó una actuación histórica en la Copa del Mundo al marcar 7 goles y repartir 1 asistencia en 8 partidos. Con estas cifras, se convirtió en el futbolista inglés con más anotaciones en una misma edición mundialista y lideró a su país hasta el tercer lugar del torneo.

🥹⚽ ¡Bellingham reconoce a Erik Lira!El mexicano recordó que, tras enfrentarse en el Mundial 2026, el inglés lo abrazó y le dijo que era un gran futbolista. Incluso le deseó que llegara a un equipo grande. 🇲🇽🤝📹 Creativo Podcast https://t.co/8Zzl6t2gKz — Ovaciones (@ovaciones) November 17, 2026