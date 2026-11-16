La selección de Cuba propinó una paliza de escándalo este lunes al derrotar por 9-0 a Granada y con este triunfo ascendió al primer nivel de la Liga de Naciones de la Concacaf, además de que aseguró su clasificación para la Copa Oro 2027, en un partido del Grupo C del que terminó líder con 18 puntos. A cinco minutos de iniciado el encuentro en el estadio La Polar de La Habana, el conjunto cubano anotó el primer gol con el delantero Eloy Nebreda, jugador del Real Sociedad B español.

A partir de ese momento, 'Los Leones del Caribe' siguieron con su dominio y aumentaron la ventaja con un doblete anotado por Jorge Aguirre, del Torreense portugués, en los minutos 19 y 40. La racha cubana siguió con el cuarto tanto firmado por Pedro Bravo, lo que remarcó el dominio absoluto de los dirigidos por Pedro Pablo Pereira al cierre del primer tiempo ante una Granada con una defensa poco efectiva. Tras el descanso, los cubanos lograron la quinta anotación por intermedio de Michael Camejo a los 49 minutos, quien lo hizo con un potente remate que reafirmó la supremacía del equipo local en el choque.

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