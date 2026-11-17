A pesar de firmar una actuación histórica este martes en la paliza de Brasil por 0-7 frente a Singapur, Vinicius Júnior abandonó el terreno de juego con evidentes gestos de contrariedad. El delantero del Real Madrid, quien portaba el brazalete de capitán en dicho encuentro amistoso, fue sustituido al 60' por el seleccionador Carlo Ancelotti y no ocultó su malestar al dirigirse hacia el banquillo, realizando aspavientos que rápidamente captaron la atención de las cámaras y de la prensa internacional.

Su reacción se viralizó debido al contexto del partido, pues el marcador ya reflejaba un contundente 0-5 a favor de la 'Canarinha'. Además, venía de protagonizar una primera mitad espectacular al anotar su primer hat-trick con la selección absoluta en apenas 12 minutos, perforando la portería rival en los minutos 9, 15 y 20, e incluso viendo cómo el arbitraje le anulaba un cuarto tanto por posición adelantada. Finalizado el compromiso, el propio Vinicius compareció en la zona mixta para aclarar lo sucedido y desvelar la raíz de su frustración. Revela que su molestia no respondía a un capricho momentáneo, sino al incumplimiento de una planificación que había conversado previamente con el cuerpo técnico antes de saltar al césped. "Habíamos acordado jugar 15 o 20 minutos más", explicó el futbolista con total sinceridad al ser cuestionado sobre sus gestos en la banda. Vinicius añadió que su ambición competitiva siempre lo impulsa a querer permanecer en la cancha el mayor tiempo posible para seguir ampliando su cuota goleadora, reconociendo que ese deseo fue lo que detonó su calentón inicial al ver su dorsal en el cartel luminoso. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

😡 Vinicius explica su enfado tras ser cambiado en la victoria de Brasil ante Singapur:🙄 "Había acordado jugar 20 minutos más".Fuente: geglobo https://t.co/LguqIGdAsZ — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) November 17, 2026

No obstante, con las pulsaciones ya más bajas tras el pitazo final, el joven delantero quiso restarle dramatismo al episodio y mostró comprensión hacia la decisión tomada por Ancelotti. Vinicius señaló que entiende perfectamente que se trataba de un duelo de preparación y que el entrenador necesitaba realizar un cuádruple cambio para repartir cargas físicas y darle oportunidades a otros compañeros de la convocatoria. "Entendí que era necesario que jugaran más compañeros, y Alan tenía que participar. Este periodo es de preparación, de prueba, y el entrenador lo hizo, hizo jugar a todos. Ahora tenemos que definir la plantilla porque se acercan las eliminatorias", explicó.