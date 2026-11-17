Dolores dos Santos Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, apuntó contra la Federación portuguesa y con los ya excompañeros de su hijo por el trato recibido tras su adiós de la selección nacional.
Dolores expresó su malestar ante los medios de comunicación luego de la goleada que sufrió Portugal ante Dinamarca en la Nations League. "Fue una derrota muy merecida. Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia", explicó.
La mamá de Cristiano también cargó directamente al vestuario lusitano: "Sus compañeros no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera ellos".
Tras sus declaraciones, Jorge Jesus optó por la diplomacia y evitó escalar el conflicto. Durante la rueda de prensa en Cardiff antes de enfrentar este martes a Gales, el estratega portugués abordó la polémica con un tono conciliador y buscó cerrar un capítulo que ha sacudido el entorno de la selección en las últimas jornadas.
Lejos de entrar en una guerra, el DT mostró empatía hacia la postura de Aveiro: "¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo?", cuestionó inicialmente ante la insistencia de los medios.
"Una madre es una madre. Sé que no lo tuvo fácil para criar a sus hijos y fue una madre ejemplar. Como madre, siempre defiende a su hijo, y no tengo ningún problema con lo que dijo", sentenció.
Asimismo, Jorge Jesus aprovechó los micrófonos para reafirmar su admiración y respeto por la figura histórica de Cristiano, intentando disipar cualquier duda sobre su relación personal. Aseguró que el delantero es una leyenda absoluta a la que jamás se le olvidará, recordando con afecto el vínculo que forjaron durante su reciente etapa juntos en el Al-Nassr, donde lograron conquistar el título de liga.
Esta tensión entre ambas partes tiene su raíz en los acontecimientos ocurridos en septiembre, cuando CR7 abandonó la concentración de Portugal tras molestarse con Jorge Jesus por haberlo enviado a calentar ante Noruega sin darle minutos en el campo.
Aquel episodio derivó en una sanción disciplinaria de 30 días para el atacante y culminó recientemente con el anuncio oficial de su retiro definitivo de la selección, seguido de un homenaje institucional realizado sin su presencia.
Finalmente, aunque el estratega admitió cierto desgaste al señalar que desconoce cuándo terminará esta novela mediática, dejó claro que su prioridad absoluta está en el terreno de juego.
Con la mirada puesta en el cierre de la fase de grupos de la Nations League frente a Gales, Jorge Jesus busca aislar al plantel del ruido externo para encaminar la clasificación y devolverle la estabilidad deportiva al equipo portugués.