Dolores dos Santos Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo, apuntó contra la Federación portuguesa y con los ya excompañeros de su hijo por el trato recibido tras su adiós de la selección nacional. Dolores expresó su malestar ante los medios de comunicación luego de la goleada que sufrió Portugal ante Dinamarca en la Nations League. "Fue una derrota muy merecida. Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste. El homenaje debería haberse hecho delante de él, no en su ausencia", explicó. La mamá de Cristiano también cargó directamente al vestuario lusitano: "Sus compañeros no han mostrado cariño y respeto. Él también lo siente así. No se le ha respetado, ni siquiera ellos".

Tras sus declaraciones, Jorge Jesus optó por la diplomacia y evitó escalar el conflicto. Durante la rueda de prensa en Cardiff antes de enfrentar este martes a Gales, el estratega portugués abordó la polémica con un tono conciliador y buscó cerrar un capítulo que ha sacudido el entorno de la selección en las últimas jornadas. Lejos de entrar en una guerra, el DT mostró empatía hacia la postura de Aveiro: "¿Ahora tengo que responderle a la madre de Cristiano Ronaldo?", cuestionó inicialmente ante la insistencia de los medios. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Una madre es una madre. Sé que no lo tuvo fácil para criar a sus hijos y fue una madre ejemplar. Como madre, siempre defiende a su hijo, y no tengo ningún problema con lo que dijo", sentenció. Asimismo, Jorge Jesus aprovechó los micrófonos para reafirmar su admiración y respeto por la figura histórica de Cristiano, intentando disipar cualquier duda sobre su relación personal. Aseguró que el delantero es una leyenda absoluta a la que jamás se le olvidará, recordando con afecto el vínculo que forjaron durante su reciente etapa juntos en el Al-Nassr, donde lograron conquistar el título de liga.