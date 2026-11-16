Madre de Cristiano descargó su furia contra Portugal: "Lo engañaron, no fue respetado"

La derrota de Portugal por 4-1 frente a Dinamarca ha provocado una fuerte reacción de Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, quien no ocultó su molestia con la selección portuguesa. La progenitora del delantero sorprendió con unas declaraciones en las que aseguró que el resultado fue merecido e incluso reconoció que se alegró por la caída del combinado nacional. "Me alegré que perdieran"

La madre del futbolista aseguró que le dolió profundamente lo ocurrido con el máximo goleador histórico de Portugal y que todavía no ha superado esa situación. Además, cuestionó el trato que recibió durante su etapa en la selección y dejó claro que considera que no se le dio el reconocimiento que merecía.

"Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste", expresó Dolores, quien posteriormente se refirió al contundente tropiezo ante Dinamarca. Lejos de lamentar el resultado, manifestó que el equipo portugués mereció perder por la forma en que se desarrolló el encuentro.

"Fue una derrota (la de Portugal ante Dinamarca) y estuvo bien merecida; me alegré", sentenció, en unas palabras que rápidamente generaron repercusión por tratarse de la madre de una de las máximas figuras en la historia del fútbol portugués.

Otro de los aspectos que provocó su indignación fue el homenaje organizado por la Federación Portuguesa de Fútbol para Cristiano Ronaldo. Dolores consideró que el reconocimiento debió realizarse con su hijo presente y no en su ausencia, por lo que también señaló que el Sporting de Portugal debería tener un papel especial en ese tributo.