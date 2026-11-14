Portugal sufre una dolorosa paliza tras el retiro de Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal sufrió un durísimo revés en el inicio de su nueva era al caer este sábado en casa ante Dinamarca por 1-4, en un compromiso correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League. El encuentro representó la primera presentación oficial del combinado luso tras el retiro internacional de su máximo referente histórico, Cristiano Ronaldo, quien dejó la selección después de 23 años, 234 partidos disputados y 146 goles anotados.

Lo que prometía ser una velada de celebración y homenaje en Braga terminó convirtiéndose en una noche pesada para los locales frente a un conjunto danés implacable. El ambiente previo estuvo marcado por la emotividad y el reconocimiento al legado de Cristiano, con los futbolistas portugueses saltando al terreno de juego luciendo el emblemático dorsal número 7 y una ovación cerrada de la afición al cumplirse el minuto siete. Sin embargo, dentro del campo, el equipo dirigido por Jorge Jesus evidenció dificultades para encontrar profundidad y contundencia en el último tercio, extrañando la presencia de su antiguo capitán en el área rival. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar de dominar la posesión del balón durante el primer tiempo, Portugal se topó con una zaga escandinava ordenada y un portero Mads Hermansen muy seguro bajo los tres palos. El punto de quiebre del partido llegó en el tramo final de la primera mitad, cuando una mano de Rúben Dias dentro del área fue sancionada como penal tras la revisión del VAR.

Denmark are putting on a show in Braga 🇩🇰#NationsLeague https://t.co/AMiG3QQGKQ — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 14, 2026

Pierre-Emile Højbjerg asumió la responsabilidad desde los once pasos al minuto 43 y ejecutó un disparo potente al ángulo superior izquierdo que venció la estirada de Diogo Costa. Ese gol desajustó por completo el planteamiento portugués, enviando a los anfitriones al descanso con la obligación de remar contracorriente ante su público. En el arranque del complemento, Dinamarca aprovechó el desconcertante inicio de la defensa local para sentenciar el trámite con una ráfaga ofensiva liderada por Rasmus Højlund. El atacante danés amplió la ventaja al 50' tras conectar un preciso centro de Mikkel Damsgaard dentro del área, y apenas siete minutos después volvió a aparecer para firmar su doblete personal. Con el marcador 0-3 en contra, la desesperación se apoderó del conjunto luso, que acumuló faltas por frustración mientras la visita manejaba los tiempos del partido a placer. Lejos de encontrar el descuento, Portugal volvió a sufrir en el juego aéreo y recibió el cuarto golpe al 75' por intermedio del defensor Joachim Andersen, quien capitalizó las facilidades en el área local para redondear una goleada histórica en territorio portugués.

Ni los ingresos desde el banquillo de futbolistas como Francisco Trincão, Carlos Forbs, João Palhinha o Bernardo Silva lograron cambiar la dinámica de un equipo que se vio superado en intensidad y eficacia durante toda la segunda parte, aunque el volante del Real Madrid hizo el tanto de la honra en el descuento (93'). El pitazo final selló un resultado contundente que deja muchas interrogantes sobre la transición ofensiva de la escuadra lusitana. Pese a este tropiezo en casa, la tabla de posiciones del Grupo D mantiene a Portugal en el primer lugar con 12 puntos tras haber ganado sus cuatro compromisos anteriores. Sin embargo, la victoria permite a Dinamarca escalar hasta las 9 unidades y afianzarse en la segunda posición del sector, dejando prácticamente sentenciada su clasificación a los cuartos de final junto al cuadro portugués. Más abajo en la clasificación se ubican Noruega en el tercer puesto con 6 puntos y Gales en el fondo de la tabla con 3 unidades, ambos con cinco encuentros disputados en la fase de grupos.

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