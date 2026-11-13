Exhibición de la 'Oranje' de Xavi: Países Bajos destrozó a Grecia y sella su pase a cuartos

La selección de Países Bajos firmó una actuación memorable este viernes tras golear 7-0 a Grecia en la quinta jornada de la UEFA Nations League. Ante un Johan Cruyff Arena repleto, el conjunto dirigido por Xavi Hernández desplegó un fútbol ofensivo demoledor que dejó sin respuesta al combinado heleno y aseguró su clasificación matemática a la siguiente ronda del certamen.

El vendaval neerlandés comenzó desde el silbatazo inicial bajo un esquema 4-3-3 que desbordó por completo el planteamiento de la visita. Crysencio Summerville abrió la cuenta apenas al minuto 6, desatando una ráfaga imparable en el primer tiempo. Tijjani Reijnders tomó el protagonismo absoluto al marcar un triplete en los minutos 12, 18 y 33, mientras que Jurriën Timber amplió la ventaja al 40' para enviar el encuentro al descanso con un rotundo 5-0. Lejos de bajar el ritmo en el complemento, la escuadra local mantuvo el dominio territorial y completó la paliza antes de cumplirse la hora de juego. Timber volvió a hacerse presente en el marcador al 59' para sellar su doblete personal, y apenas dos minutos después Donyell Malen puso el séptimo tanto definitivo tras una brillante actuación colectiva en la que también aportó dos asistencias. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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Con esta victoria histórica, el equipo de Xavi se afianza en el liderato solitario del Grupo B al alcanzar los 11 puntos, producto de tres triunfos y dos empates que lo mantienen invicto en la competición. Además, la ‘Oranje’ dio un golpe de autoridad en la diferencia de goles, pasando a registrar un saldo positivo de +9 con 14 tantos a favor y solo cinco en contra. Por su parte, Grecia sufrió su primera derrota del torneo y quedó estancada en la segunda posición con 8 unidades, viendo cómo su diferencia de goles caía drásticamente a -5 tras los siete tantos encajados en Ámsterdam.

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