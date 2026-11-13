El llanto de Pochettino tras dejar USA y cuenta cómo fue su fichaje por el United

El técnico argentino Mauricio Pochettino afirmó este viernes, al borde del llanto, que su marcha de la selección de Estados Unidos para fichar por el Manchester United es una decisión "muy triste", pero admitió que es difícil rechazar una propuesta de este tipo. "Creo que saben que en tu carrera no surgen muchas oportunidades como la de un club de la dimensión del Manchester United y, por supuesto, cuando algo así llega, es difícil rechazar una situación así", explicó el DT en su primera rueda de prensa tras confirmarse su fichaje por los 'Red Devils'.

El United anunció esta mañana que Pochettino será su nuevo entrenador a partir del próximo miércoles, en sustitución de Michael Carrick. El entrenador santafesino firmará un contrato hasta 2029. Pochettino se mostró muy agradecido y profundamente emocionado durante la conferencia, en la que reconoció que la decisión era muy difícil para él, pero sostuvo que se produce al inicio de un nuevo ciclo de cuatro años tras el Mundial, lo que otorga a la federación tiempo suficiente para reorganizarse. "Creo que hay una buena base para seguir creciendo. Hay un muy buen nivel de jugadores. Lo más importante es haber sentado las bases fundamentales, compitiendo como se compitió en el Mundial", expresó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"UNA DE LAS DECISIONES MÁS DIFÍCILES EN NUESTRA CARRERA". Con lágrimas en sus ojos y la voz quebrada, Mauricio Pochettino no pudo contener la emoción al despedirse de la Selección de Estados Unidos para ser el nuevo DT del Manchester United. 📺 @USMNT https://t.co/XOBe4ggJmf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Pochettino firmó en 2024 con la selección de Estados Unidos para dirigir al equipo en el Mundial en el que fue anfitrión y completó una fase de grupos brillante, al clasificarse como primero con triunfos ante Paraguay y Australia, y acceder a octavos de final tras derrotar a Bosnia y Herzegovina en el primer cruce. Sin embargo, Bélgica le infligió una dura derrota, pero no evitó que la federación le ofreciera renovar hasta 2030, como acabó sucediendo. Sobre su fichaje por el conjunto inglés, Pochettino explica que "todo fue muy rápido". "Llegamos aquí el viernes pasado y el domingo por la tarde empezó a surgir esta situación y algún contacto, y fuimos muy transparentes", dijo.