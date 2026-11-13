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El llanto de Pochettino tras dejar USA y cuenta cómo fue su fichaje por el United

El DT argentino no pudo contener las lágrimas en la conferencia antes de dirigir su último partido con el cuadro norteamericano.

13 de noviembre de 2026 a las 14:51

El técnico argentino Mauricio Pochettino afirmó este viernes, al borde del llanto, que su marcha de la selección de Estados Unidos para fichar por el Manchester United es una decisión "muy triste", pero admitió que es difícil rechazar una propuesta de este tipo.

"Creo que saben que en tu carrera no surgen muchas oportunidades como la de un club de la dimensión del Manchester United y, por supuesto, cuando algo así llega, es difícil rechazar una situación así", explicó el DT en su primera rueda de prensa tras confirmarse su fichaje por los 'Red Devils'.

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El United anunció esta mañana que Pochettino será su nuevo entrenador a partir del próximo miércoles, en sustitución de Michael Carrick. El entrenador santafesino firmará un contrato hasta 2029.

Pochettino se mostró muy agradecido y profundamente emocionado durante la conferencia, en la que reconoció que la decisión era muy difícil para él, pero sostuvo que se produce al inicio de un nuevo ciclo de cuatro años tras el Mundial, lo que otorga a la federación tiempo suficiente para reorganizarse.

"Creo que hay una buena base para seguir creciendo. Hay un muy buen nivel de jugadores. Lo más importante es haber sentado las bases fundamentales, compitiendo como se compitió en el Mundial", expresó.

Pochettino firmó en 2024 con la selección de Estados Unidos para dirigir al equipo en el Mundial en el que fue anfitrión y completó una fase de grupos brillante, al clasificarse como primero con triunfos ante Paraguay y Australia, y acceder a octavos de final tras derrotar a Bosnia y Herzegovina en el primer cruce.

Sin embargo, Bélgica le infligió una dura derrota, pero no evitó que la federación le ofreciera renovar hasta 2030, como acabó sucediendo.

Sobre su fichaje por el conjunto inglés, Pochettino explica que "todo fue muy rápido". "Llegamos aquí el viernes pasado y el domingo por la tarde empezó a surgir esta situación y algún contacto, y fuimos muy transparentes", dijo.

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El último desafío del argentino al frente de Estados Unidos será clasificarlos a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. Para ello, deberá imponerse a Haití en la eliminatoria de cuartos de final que se disputará este sábado y el próximo martes en territorio norteamericano.

El técnico argentino, que disputó una final de Champions Legue con el Tottenham en 2019, tiene un balance de 21 victorias, 2 empates y 12 derrotas con el combinado de las barras y estrellas.

El rendimiento en el Mundial 2026 fue el mejor resultado de la etapa Pochettino, que se cerrará sin títulos. Estados Unidos finalizó cuarta en la Liga de Naciones 2025 y perdió ante México la final de la Copa Oro.

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Agencia EFE
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