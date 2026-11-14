De Jong abandona la concentración de Países Bajos: se confirmó el motivo

Frenkie de Jong abandonó este sábado la concentración de la selección de los Países Bajos tras sufrir unas molestias en la espalda. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) informó mediante un comunicado oficial que el mediocampista regresará de inmediato a Barcelona por precaución. Con esta decisión, el jugador queda totalmente descartado para disputar el compromiso del próximo lunes frente a Alemania en Berlín en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El incidente físico ocurrió durante el encuentro de ayer ante Grecia. De Jong saltó al terreno de juego portando el brazalete de capitán debido a la ausencia de Virgil van Dijk en la convocatoria. Sin embargo, el volante tuvo que ser sustituido en el descanso tras manifestar incomodidades que le impidieron continuar con normalidad en la segunda mitad. Al término del compromiso contra el conjunto heleno, el técnico Xavi Hernández explicó los motivos y señaló que el futbolista ya arrastraba ciertas molestias antes del pitido inicial y que, aunque la dolencia no parecía revestir gravedad, optaron por protegerlo. Finalmente, los servicios médicos de la selección determinaron que el duelo ante los germanos llega demasiado pronto para su completa recuperación. Esta desconvocatoria genera especial cautela en el entorno del Barcelona debido al historial médico reciente del jugador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany.As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. https://t.co/86b8vA7iZ6 — OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026