Ecuador se impuso ante una Costa Rica que terminó jugando con 10

Ecuador derrotó este viernes por 2-0 a Costa Rica en un partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Quito en donde el argentino Marcelo Gallardo consiguió su primer triunfo como seleccionador desde que asumió el cargo en la 'Tri'. Durante los primeros minutos, Ecuador y Costa Rica presionaron con el objetivo de asumir el control del balón, aunque los ticos lo recuperaban con mayor rapidez y generaba más llegadas al arco defendido por Hernán Galíndez.

A Ecuador le costaba salir de su campo y encontrar respuestas ante la presión y la intensidad de su rival. Sin embargo, el equipo de Gallardo comenzó a ganar terreno a medida que avanzaba el primer tiempo y consiguió acercarse con mayor frecuencia al arco costarricense. El primer gol llegó en el minuto 21, cuando Piero Hincapié envió un pase al área que Jordy Caicedo controló antes de superar al portero Patrick Sequeira y enviar el balón al fondo de la red con un remate cruzado. La anotación desató la alegría de la hinchada ecuatoriana, que casi llenó el estadio Olímpico Atahualpa, donde la selección no jugaba desde hace varios años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A partir de ese momento, Ecuador arrinconó a Costa Rica en su propio campo, con Caicedo, Keny Arroyo y John Yeboah como principales protagonistas de las llegadas al área rival en busca de ampliar la ventaja.

¡Final del partido y volvemos a celebrar una victoria en el Olímpico Atahualpa!* #ECUxCRI • #AmistosoInternacional • https://t.co/4AqEDrcEav — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 14, 2026

En el segundo tiempo, Ecuador volvió a generar varias ocasiones de peligro y, en una de ellas, Diego Mesén intentó frenar el avance de Jordy Caicedo cerca del área tica, pero cometió una falta que le costó la expulsión. Posteriormente, en el minuto 80, el costarricense Juan Pablo Vargas derribó a Yeboah dentro del área y el árbitro peruano Roberto Pérez señaló un penal que Moisés Caicedo convirtió en gol. Esta es la primera victoria de Gallardo al frente de Ecuador, después de los amistosos ante Corea del Sur, Japón y Panamá en la gira asiática que la selección realizó entre septiembre y octubre.