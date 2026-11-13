Guatemala vs. Canadá EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el duelo de cuartos de final

La selección de Guatemala afronta este viernes uno de los compromisos más trascendentales de su historia reciente al recibir a Canadá en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. El combinado chapín, dirigido por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, alcanza esta instancia de eliminación directa por primera vez desde la creación del certamen.

Guatemala selló su boleto tras liderar con solvencia el Grupo B en la fase previa, superando por diferencia de goles a Jamaica y dejando en el camino a Surinam. Con el respaldo de una afición que agotó las 5,800 entradas disponibles para el recinto capitalino, el equipo centroamericano apuesta por figuras como Nicolás Hagen, Rubio Rubín y Olger Escobar para intentar dar el primer golpe en casa. En la acera de enfrente estará una Canadá que llega con el cartel de favorita y bajo el mando técnico de Jesse Marsch. El cuadro de la Hoja de Maple accedió directamente a los cuartos de final gracias a su ubicación privilegiada en el ranking de la confederación, tras haber disputado una serie de encuentros amistosos frente a rivales sudamericanos como Chile y Perú. Aunque los norteamericanos parten con ventaja teórica, saben que visitar suelo centroamericano exige máxima concentración para evitar sorpresas antes de cerrar la llave en su territorio. Más allá del prestigio deportivo, esta eliminatoria pone en juego dos objetivos de alto valor para ambas federaciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦! 🇬🇹💙 ¡Vamos Guate! 🇬🇹Guatemala 🆚 Canadá🇨🇦⏱️8:00pm🏟️ 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚#SeleMayor #VamosGuate #ModoSelección https://t.co/eftz8NEJuj — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) November 13, 2026

El vencedor del cruce asegurará su clasificación al prestigioso Final Four del torneo, programado para celebrarse en marzo de 2027 en Los Ángeles, y obtendrá de manera automática su boleto directo a la Copa Oro 2027. Por el contrario, el equipo que resulte derrotado se verá obligado a disputar una ronda preliminar para intentar acceder al máximo certamen de selecciones de la región. El historial reciente entre ambas escuadras alimenta las expectativas de un compromiso reñido y de pronóstico reservado. Si bien Canadá domina el balance histórico general con 10 victorias en 16 partidos, los chapines guardan un grato recuerdo de su último cruce oficial, cuando eliminaron a los norteamericanos en tanda de penales durante los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Guatemala saldrá esta noche con la misión de construir una ventaja sólida ante su público que le permita viajar al frío canadiense con margen de maniobra, mientras que Canadá intentará imponer su jerarquía física y futbolística desde el pitazo inicial para encaminar su pase a las semifinales.

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