Argentina vs. Uruguay EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el partido en La Bombonera

Las selecciones de Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes 13 en un vibrante partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El duelo, que se disputará en La Bombonera, paralizará al continente con la edición número 215 de una de las rivalidades más antiguas y apasionantes del fútbol mundial.

.El encuentro tiene un significado emocional sin precedentes para la Albiceleste, ya que marca oficialmente el primer partido tras el retiro de su máximo ídolo, Leo Messi, luego del Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, quien acaba de renovar su contrato hasta 2030, el combinado local inicia una nueva etapa liderada por referentes como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, aunque deberá lidiar con las bajas por lesión de piezas clave como Lautaro Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul. Por su parte, Uruguay llega a Buenos Aires estrenando técnico en el banquillo, tras el nombramiento del histórico exdelantero Diego Forlán como entrenador interino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La Celeste busca consolidar su proceso de renovación generacional apoyándose en la jerarquía de figuras consolidadas en Europa como Federico Valverde, Darwin Núñez y Ronald Araújo. Además, el equipo charrúa llega con el impulso anímico de haber goleado recientemente a Corea del Sur (4-1) e India (6-1).

#SelecciónMayor 🗓 Amistoso Internacional⚽️ #Argentina 🇦🇷 🆚 Uruguay 🇺🇾🕰 20.00📍 La Bombonera📰 https://t.co/GnGA8lcGph https://t.co/H1G65cdrVW — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 13, 2026

Ambos conjuntos llegan en un gran momento futbolístico tras exhibir un alto poder ofensivo en sus compromisos previos de preparación; Argentina viene de superar sin problemas a Benín (3-0) y Burkina Faso (7-0). En cuanto al historial reciente, la Albiceleste se impuso 1-0 en su última visita a Montevideo en marzo de 2025, pero Uruguay guarda el grato recuerdo de haber derrotado 2-0 a los argentinos precisamente en La Bombonera durante las eliminatorias de noviembre de 2023. Con el arbitraje del brasileño Flávio Rodrigues de Souza y un ambiente de fiesta garantizado en las gradas porteñas, el compromiso servirá como una prueba de fuego para medir el carácter de ambos proyectos rumbo al próximo ciclo mundialista. Tanto Argentina como Uruguay buscarán imponer su estilo en un clásico donde, más allá de su carácter amistoso, siempre está en juego el orgullo futbolístico del Río de la Plata.

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