OFICIAL: la dura sanción que recibió Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer este viernes una suspensión de 12 partidos al guardameta del FC Andorra, Jesús Owono. La resolución establece el castigo máximo contemplado en el reglamento tras la acción ocurrida durante el encuentro disputado el pasado 2 de noviembre frente al Tenerife, en la que el delantero Jesús de Miguel sufrió un impacto del arquero que culminó con su deceso al día siguiente.

Para fundamentar la sanción, el organismo federativo aplicó el artículo 102 del Código Disciplinario, el cual penaliza con entre 4 y 12 encuentros las conductas violentas producidas con el balón en juego que deriven en lesiones de gravedad. En su fallo, el Comité consideró que la especial intensidad de la jugada y las trágicas consecuencias posteriores obligaban a aplicar el grado más severo de la norma, acompañado de las correspondientes multas accesorias para el futbolista y su club. La decisión se apoyó en la redacción del acta elaborada por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, quien decretó la expulsión directa del portero ecuatoguineano en aquella acción. El documento arbitral describió una salida con la pierna en alto y el empleo de fuerza excesiva en la disputa por el esférico, elementos que resultaron determinantes para que el tribunal deportivo calificara la infracción en su escala más alta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🚫 ¡12 partidos de suspensión para Owono!🧤 El portero del Andorra ya conoce su castigo por la roja ante el Tenerife, en la acción con Jesús de Miguel📋 El acta describe una acción violenta, con la pierna en alto y fuerza excesiva⚖️ Disciplina le impone la sanción más alta prevista para este tipo de infracción — Diario AS (@diarioas) November 13, 2026

A partir de la notificación oficial del dictamen, tanto el Andorra como la defensa legal de Owono cuentan con un plazo reglamentario de 10 días hábiles para interponer un recurso. De concretarse la apelación, el caso pasará a manos del Comité de Apelación de la RFEF, instancia que deberá evaluar si mantiene la totalidad del castigo o si reduce el número de jornadas de inhabilitación. En el plano personal y deportivo, el arquero atraviesa un momento complejo y permanece apartado de los entrenamientos habituales bajo la disciplina del conjunto tricolor. Tras el desenlace fatal de Jesús de Miguel, Owono optó por cerrar sus perfiles en redes sociales luego de ser blanco de una oleada de insultos y amenazas.