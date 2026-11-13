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OFICIAL: la dura sanción que recibió Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El guardameta del Andorra aún no se ha presentado a los entrenamientos del equipo y este viernes conoció su castigo.

OFICIAL: la dura sanción que recibió Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El portero Jesús Owono estará fuera de las canchas durante 12 partidos luego del trágico incidente de Jesús ed Miguel.

13 de noviembre de 2026 a las 15:12

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer este viernes una suspensión de 12 partidos al guardameta del FC Andorra, Jesús Owono.

La resolución establece el castigo máximo contemplado en el reglamento tras la acción ocurrida durante el encuentro disputado el pasado 2 de noviembre frente al Tenerife, en la que el delantero Jesús de Miguel sufrió un impacto del arquero que culminó con su deceso al día siguiente.

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Para fundamentar la sanción, el organismo federativo aplicó el artículo 102 del Código Disciplinario, el cual penaliza con entre 4 y 12 encuentros las conductas violentas producidas con el balón en juego que deriven en lesiones de gravedad.

En su fallo, el Comité consideró que la especial intensidad de la jugada y las trágicas consecuencias posteriores obligaban a aplicar el grado más severo de la norma, acompañado de las correspondientes multas accesorias para el futbolista y su club.

La decisión se apoyó en la redacción del acta elaborada por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández, quien decretó la expulsión directa del portero ecuatoguineano en aquella acción. El documento arbitral describió una salida con la pierna en alto y el empleo de fuerza excesiva en la disputa por el esférico, elementos que resultaron determinantes para que el tribunal deportivo calificara la infracción en su escala más alta.

A partir de la notificación oficial del dictamen, tanto el Andorra como la defensa legal de Owono cuentan con un plazo reglamentario de 10 días hábiles para interponer un recurso.

De concretarse la apelación, el caso pasará a manos del Comité de Apelación de la RFEF, instancia que deberá evaluar si mantiene la totalidad del castigo o si reduce el número de jornadas de inhabilitación.

En el plano personal y deportivo, el arquero atraviesa un momento complejo y permanece apartado de los entrenamientos habituales bajo la disciplina del conjunto tricolor. Tras el desenlace fatal de Jesús de Miguel, Owono optó por cerrar sus perfiles en redes sociales luego de ser blanco de una oleada de insultos y amenazas.

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Desde el entorno del Andorra se ha priorizado el acompañamiento psicológico y humano hacia el guardameta por encima de las urgencias competitivas. El técnico Carles Manso manifestó públicamente que la entidad respeta los tiempos del futbolista y que no se le presionará para regresar a los terrenos de juego hasta que se encuentre anímicamente preparado.

De manera paralela a la resolución de la justicia deportiva, la Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias correspondientes para esclarecer todos los detalles en torno al deceso de Jesús de Miguel.

No obstante, fuentes jurídicas apuntan a que los lances producidos dentro del marco de una competición oficial rara vez trascienden al ámbito penal en España.

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Billy Vásquez
Billy Vásquez
Billy Vásquez

Periodista de Diario DIEZ desde 2016, especializado en noticias de Liga Nacional, Selección de Honduras y fútbol internacional.

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