Owono desafió al Tenerife antes de la tragedia: así captaron al portero del Andorra

El trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ha conmocionado al fútbol internacional después de su fatídico choque con Jesús Owono, guardameta del Andorra. Sin embargo, más allá de la fatalidad de la jugada ocurrida en el tiempo de descuento, las horas posteriores han puesto bajo la lupa el comportamiento previo del portero ecuatoguineano.

Grabaciones alternativas y reportes surgidos fuera de la transmisión oficial revelan que los minutos anteriores al impacto estuvieron marcados por una altísima tensión emocional y conductas antideportivas por parte de Owono.

La atmósfera en el Estadio Heliodoro Rodríguez López ya era hostil cuando el partido entraba en su fase crítica. Con el marcador en contra, Owono protagonizó un tenso y agresivo intercambio de palabras con Dani Martín, arquero titular del conjunto tinerfeño. Este careo, que reflejó el descontrol de las pulsaciones en el campo de juego, encendió las alertas en los banquillos y exacerbó los ánimos de una grada que empezaba a presionar con vehemencia ante el desarrollo del encuentro.

Lejos de calmar la situación, Owono incrementó la crispación a medida que el Andorra lograba reponerse en el marcador. Tras concretarse el empate 2-2 en el tramo final, el portero africano celebró los goles de su equipo de una forma desmedida y efusiva, dedicando gestos provocativos directamente a los sectores de la afición local y al entorno del equipo rival.

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Aquí tenéis las imágenes previas a la acción del portero Owono, en las partes que no lo enfocan, en una de ellas está encarándose y diciéndole cosas al portero rival, y en la otra, celebrando el gol en la cara a la grada del Tenerife.Es reincidente en este tipo de actitudes. https://t.co/bphUEmLZaB — Eldense (@Eldense_) November 3, 2026

Esta actitud desafiante consolidó un escenario de confrontación absoluta justo antes de que se jugaran los minutos definitivos del descuento. Fue en medio de ese desborde de revoluciones, en el minuto 98, cuando se desencadenó la acción irreversible. En una jugada de contragolpe donde el Tenerife buscaba desesperadamente el tercer tanto, se lanzó un balón largo hacia el círculo central. Owono, completamente desubicado de su zona, corrió una enorme distancia fuera de su área para interceptar el esférico aéreo, saltando de manera temeraria con la rodilla por delante en un intento por imponer su físico. El impacto frontal contra el pecho de Jesús de Miguel fue inmediato y devastador, provocándole un paro cardiorrespiratorio en el mismo césped. Aunque Owono recibió la tarjeta roja directa y amagó con retirarse, la extrema gravedad de la situación lo hizo regresar corriendo hacia la escena al percatarse de que el delantero yacía inconsciente.