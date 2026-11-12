Materazzi sobre el cabezazo de Zidane y lo que dijo de la muerte de Jesús de Miguel

El exfutbolista y entrenador italiano, Marco Materazzi, ha lamentado la muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, y aseguró que le ha hecho "agradecer a Dios" que a él no le ocurriera nada grave por el recordado cabezazo de Zinedine Zidane en la final del Mundial de Alemania-2006. "La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. En el caso de ese portero se habla de homicidio imprudente por una intervención durante el juego. ¿Y si me hubiera pasado a mí?", confiesa en una entrevista publicada este jueves en La Gazzetta dello Sport.

Materazzi lamentó la muerte del delantero español de 30 años, acaecida el 3 de noviembre, tras sufrir un día antes un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la Segunda División. Una tragedia por la que ha sido preguntado por el famoso cabezazo que recibió de 'Zizou' hace 20 años, cuando se jugaba la prórroga de la final del Mundial de Alemania-2006 entre Francia e Italia. Materazzi afirma que "nunca" ha tenido problemas de hacer la paz con Zidane, actual seleccionador de Francia, que también ha declarado recientemente que no se siente orgulloso de aquella agresión. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE