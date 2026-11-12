¿Se retira Owono? DT del Andorra responde tras provocar la muerte de Jesús de Miguel

El entrenador del Andorra, Carles Manso, reveló este jueves que el portero Jesús Owono, quien chocó en el campo contra el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, fallecido horas después a raíz de ese encontronazo, se encuentra muy hundido anímicamente. "Evidentemente, Owono está muy tocado", explicó el técncico en su rueda de prensa previo al encuentro contra el Almería, el primero que disputará su equipo tras la tragedia, ya que su duelo ante el Mallorca, correspondiente a la jornada 13 de la Segunda División española fue aplazado.

"La situación de Owono es muy sensible, ya que es el principal implicado. Es un tema que se tiene que gestionar y tenemos que respetar todo su proceso y su intimidad. Él está con su família, con sus amigos y su pareja. Ellos le ayudarán a llevar lo mejor posible está situación tan triste", añadió el DT.

Como dijo Owono en su comunicado, que fue difundido por el club tras conocerse la muerte del delantero, Manso comentó que el guardameta "está pasando los peores momentos de su vida", por lo que pidió "estar cerca de él y darle el máximo apoyo posible". No obstante, desmintió que el arquero ecuatoguineano se esté planteando la retirada: "Hemos hablado mucho con él estos días y, repito, no son momentos fáciles. Respetamos su vida y que lleve está situación lo mejor posible y como pueda. Es aún muy pronto para sacar conclusiones y aún estamos esperando la sanción que puede tener". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Él tiene que hacer lo que sienta. Han salido cosas que no son ciertas y que no están respetando su intimidad", indicó.

🗣️ El entrenador del @fcandorra, Carles Manso, habla sobre Jesús Owono en la previa del partido en Almería➡️ "Tenemos que darle espacio para que se sienta libre de tomar cualquier decisión"📻 #PartidazoCOPE https://t.co/4w6Q25WZZC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2026

Manso defendió al guardameta por la dura acción que derivó en el deceso de Jesús de Miguel y argumentó que "es obvio que no tuvo esa intención; sabemos que es una tragedia y tendrá que convivir con ello. Le estamos dando espacio y cuando él consideré oportuno ya dirá si vuelve o no". Igualmente valoró el estado actual de su plantilla, ya que "están siendo días muy complicados y no está siendo nada fácil gestionar todo esto porque nadie te enseña a vivir estás desgracias".