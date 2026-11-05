La familia de Jesús de Miguel se pronuncia por primera vez tras su muerte: el comunicado

La familia del delantero Jesús de Miguel, fallecido el martes tras un encontronazo en un encuentro de la Segunda División española, se pronunció por primera vez y agradeció las muestras de cariño y apoyo recibido. En un comunicado leído a los medios de comunicación este jueves por el representante del jugador, Manuel Hernández, en el tanatorio de la pequeña localidad de Navahermosa (Toledo, centro de España), localidad en la que será enterrado esta tarde el futbolista, la familia quiso agradecer "todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto" que están recibiendo tras el fuerte incidente.

"No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando", continuó el comunicado de la familia, que dio las gracias a todas las personas que "se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes" que trasladaron sus condolencias y les acompañaron en "este momento tan doloroso". En este sentido, la familia aseguró que "sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas" es algo que siempre llevarán con ellos, tras lo cual piden "desde el máximo respeto" que se preserve su intimidad y la de todas las personas que les acompañan en estos momentos.

"Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere", solicitó la familia de De Miguel, aunque entienden el cariño, el interés y las muestras de apoyo que ha despertado su pérdida, porque "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La familia concluyó el mensaje dando las gracias "por quererle, por recordarle" y por acompañarles. El madrileño Jesús de Miguel, de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al Andorra y la misa funeral se va a celebrar a las 15.00 horas de este jueves en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa, de donde es originaria su familia.