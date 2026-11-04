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Owono rompe el silencio ante la muerte de Jesús de Miguel y sentencia: "Afrontaré lo que venga"

Jesús Owono, portero del Andorra: "Son los días más difíciles de mi vida".

Owono rompe el silencio ante la muerte de Jesús de Miguel y sentencia: Afrontaré lo que venga

Owono ha dejado una declaración luego de la muerte de Jesús de Miguel.
04 de noviembre de 2026 a las 10:00

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado", reconoció este miércoles el portero del FC Andorra Jesús Owono después del fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel por una dura entrada del guardameta natural de Guinea Ecuatorial en el partido disputado por ambos equipos el lunes.

El de Bata, a través de un comunicado del equipo andorrano, ha enviado un mensaje de apoyo a la familia del delantero madrileño que falleció en un hospital de Tenerife horas después de caer gravemente lesionado. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús", asegura el guardameta.

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"Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz".

El FC Andorra continua profundamente afectado por la muerte del delantero madrileño después de una peligrosa entrada de Jesús Owono en los minutos de prolongación en el partido del lunes entre el CD Tenerife y el FC Andorra. "Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", añadió.

El portero asegura que afrontará todo lo que venga después de está trágica noticia. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en una cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Por último, el FC Andorra pide en su comunicado "la máxima sensibilidad y respeto"

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EFE
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Agencia EFE

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