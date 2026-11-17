La superioridad prevista de Brasil ante Singapur fue más que evidente sobre el campo y el marcador (0-7), siempre infinitamente superior el equipo de Carlo Ancelotti, con una goleada de principio a fin sin discusión, con triplete de Vinicius y uno de Endrick incluidos, entre un sinfín de remates. En total, fueron 23 intentos sobre la portería contraria, 11 de ellos entre los tres palos, con tres goles además anulados a los brasileños, en un triunfo tan incontestable o más de lo que se esperaba, pero también tan necesario y obligado.

Singapur, la selección 149 del mundo en el ranking FIFA, tiene un nivel menor, más aún para Brasil, que, entre su irregularidad y sus decepciones recientes, sin ir más lejos la derrota del pasado sábado ante Japón, tiene futbolistas de un talento, una competitividad, una destreza y unas cualidades que son inabarcables para los jugadores locales, completamente desbordados en cada lado y cada segundo. Es tal la distancia entre ambos equipos que ni siquiera una victoria tan rotunda vale para ninguna conclusión. Brasil hizo lo que debía hacer, que era ganar con suficiencia a Singapur, más allá del debate de si un triunfo contra un rival así basta para recobrar la convicción del grupo y sus aficionados, camino de los siguientes encuentros del mes de marzo, necesitado aún de una reivindicación real. Sí le ha venido bien a Vini. Expuesto a las dudas en el Real Madrid, ha marcado cinco goles en los dos compromisos de esta fecha FIFA. De los dos a Japón a los tres con los que desató y resolvió la victoria con un vigor y una velocidad impensable en otros duelos contra otros rivales más exigentes, como le ocurrió en el Mundial 2026, con la derrota y la eliminación en octavos ante Noruega el pasado mes de julio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

FIM DE JOGO!🇸🇬 0 - 7 🇧🇷⚽️ Vini Jr. (3x)⚽️ Endrick⚽️ Estêvão⚽️ Rayan⚽️ AllanA SELEÇÃO BRASILEIRA GOLEIA SINGAPURA! 🇧🇷O Brasil encerra 2026 com vitória no primeiro duelo da história contra os donos da casa!#BateNoPeitoISSO É BRASIL! 🇧🇷 https://t.co/OnL9WAvvHJ — brasil (@CBF_Futebol) November 17, 2026

Con Ancelotti y Raphinha en la grada, por sus expulsiones contra Japón, el 0-1 fue en el minuto 8, cuando Singapur expresó de forma nítida todas las carencias de su fútbol, técnicas y tácticas, y entregó el balón en la salida a Bruno Guimaraes, al que le bastó con su visión y un certero pase vertical para habilitar el gol de Vini, que se giró y marcó con la izquierda. Muy sencillo todo, como lo fue siempre todo el partido. El 0-2 fue apenas seis minutos después, con un contragolpe también demasiado fácil. La combinación de Vini con Endrick dejó solo al '9' en la carrera hacia la portería y el guardameta de Singapur, Mahbub. Cuando enfiló al cancerbero se la devolvió al '7' para regalarle el segundo tanto. Aun fue más allá, con el 0-3 en el minuto 20, cuando Vini culminó la acción precisa, al primer toque, de Bruno Guimaraes, Estevao y el goleador, que nada más tuvo que remachar el tanto sin nada de oposición, tras la ruptura de líneas y el pase atrás del jugador del Chelsea. El tercero de los cuatro goles del primer tiempo.