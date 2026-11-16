La selección de Canadá aplastó este lunes 4-1 a Guatemala en el BMO Field de Toronto, resultado con el que liquidó la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 por un contundente marcador global de 7-3. Con esta exhibición ofensiva frente a su afición, el combinado norteamericano ratificó su superioridad en la eliminatoria y dejó sin opciones al conjunto dirigido por Luis Fernando Tena.

El encuentro comenzó con un dominio territorial absoluto por parte de los locales, pero fue Guatemala quien golpeó primero y silenció momentáneamente el estadio al minuto 33. Óscar Santis aprovechó un rebote dentro del área tras una combinación ofensiva con Rubio Rubín y Jehú Fajardo para enviar el balón al fondo de la red, empatando de manera transitoria la serie global en 3-3 y encendiendo la ilusión de una hazaña chapina. Sin embargo, la alegría de la Azul y Blanco duró apenas cinco minutos ante la inmediata reacción de la escuadra de la hoja de maple. Al 38', el delantero Jonathan David transformó con frialdad un lanzamiento desde el punto penal para igualar el partido, y antes del descanso, al 45+1’, Tani Oluwaseyi aprovechó una mala salida defensiva guatemalteca para darle vuelta al marcador y mandar a su escuadra con ventaja de 2-1 al entretiempo. En la segunda mitad, Canadá mantuvo la intensidad y desnudó las falencias defensivas de un cuadro visitante obligado a adelantar líneas en busca del empate. Tajon Buchanan amplió la diferencia al 52' tras una jugada colectiva, mientras que nuevamente Oluwaseyi apareció al 61' para firmar su doblete dentro del área y decretar el 4-1 definitivo que sentenció la goleada en tierras canadienses. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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Las estadísticas reflejaron la amplia superioridad de los anfitriones durante los 90 disputados en Toronto. Canadá monopolizó la posesión del esférico con un 68% y generó un total de 24 remates, nueve de ellos con dirección a portería, frente a una selección guatemalteca que apenas pudo registrar cuatro disparos en todo el compromiso y dependió de cinco intervenciones de su guardameta Kenderson Navarro para evitar una caída aún más abultada. Con este triunfo global de 7-3, Canadá aseguró su boleto al Final Four del certamen regional. Además, obtuvo de manera automática su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Oro de la Concacaf 2027, cumpliendo con el doble objetivo trazado para esta fecha FIFA.