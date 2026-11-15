Panamá vs Curazao EN VIVO: Fajardo tiene ganando a los canaleros en Nations League

Panamá está venciendo 1-0 a Curazao en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.
José Fajardo y un cabezazo clínico para abrir la cuenta 👊 🇵🇦 https://t.co/ApLcmoJDEF— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 15, 2026
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44': GOOOOOOOL DE PANAMÁ: José Fajardo define con la cabeza tras enorme pase de Amir Murillo en el costado derecho.
38': ¡OTRA VEZ, ELOY ROOM! Carlos Harvey vuelve a sacar otro testazo más cercano, pero Room evita de forma milagrosa.
35': ¡SALVADÓN DE ELOY ROOM! El guardián de Curazao evita el primero tras enorme cabezazo de Harvey en el área caribeña.
- ALINEACIONES CONFIRMADAS -
ASÍ SALE PANAMÁ: 22- Mosquera; 23- Murillo, 16- Andrade, 14- Harvey, 3- Córdoba; 6- Martínez, 8- Carrasquila, 15- Gutiérrez, 21- Barría; 10- Díaz y 13- Ramos.
ASÍ SALE CURAZAO: 1- Room; 2- Sambo, 3- Gaari 19- Carolina, 20- Brenet; 7- Bacuna, 21- Chong, 8- Comenencia, 10- Bacuna, 14- Gorre; 9- Jerolldino
- ¿QUÉ NECESITA PANAMÁ PARA CLASIFICAR A SEMIFINALES? -
El panorama es sencillo para la selección canalera: ganar para asegurar su presencia en el Final Four y obtener el boleto a la Copa Oro 2027.
Si vuelve a empatar 0-0, tendrá que jugar tiempo extra y posiblemente penales; sin embargo, cualquier igualdad con anotaciones favorecerá a Curazao, que también avanzará si consigue imponerse en el Rommel Fernández. El partido lo podés seguir por www.diez.hn y verlo por FOX Centroamérica.