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Panamá vs Curazao EN VIVO: Fajardo tiene ganando a los canaleros en Nations League

EN DIRECTO | SEGUNDO TIEMPO | PANAMÁ 1-0 CURAZAO | GLOBAL: PANAMÁ 1-0 CURAZAO.

Panamá vs Curazao EN VIVO: Fajardo tiene ganando a los canaleros en Nations League
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Panamá recibe a Curazao por la vuelta de cuartos de final de la Nations League.
15 de noviembre de 2026 a las 13:22

Panamá está venciendo 1-0 a Curazao en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.

- ACCIONES DESTACADAS -

44': GOOOOOOOL DE PANAMÁ: José Fajardo define con la cabeza tras enorme pase de Amir Murillo en el costado derecho.

38': ¡OTRA VEZ, ELOY ROOM! Carlos Harvey vuelve a sacar otro testazo más cercano, pero Room evita de forma milagrosa.

35': ¡SALVADÓN DE ELOY ROOM! El guardián de Curazao evita el primero tras enorme cabezazo de Harvey en el área caribeña.

- ALINEACIONES CONFIRMADAS -

ASÍ SALE PANAMÁ: 22- Mosquera; 23- Murillo, 16- Andrade, 14- Harvey, 3- Córdoba; 6- Martínez, 8- Carrasquila, 15- Gutiérrez, 21- Barría; 10- Díaz y 13- Ramos.

ASÍ SALE CURAZAO: 1- Room; 2- Sambo, 3- Gaari 19- Carolina, 20- Brenet; 7- Bacuna, 21- Chong, 8- Comenencia, 10- Bacuna, 14- Gorre; 9- Jerolldino

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El panorama es sencillo para la selección canalera: ganar para asegurar su presencia en el Final Four y obtener el boleto a la Copa Oro 2027.

Si vuelve a empatar 0-0, tendrá que jugar tiempo extra y posiblemente penales; sin embargo, cualquier igualdad con anotaciones favorecerá a Curazao, que también avanzará si consigue imponerse en el Rommel Fernández. El partido lo podés seguir por www.diez.hn y verlo por FOX Centroamérica.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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