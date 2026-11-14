México sufre duro golpe ante Jamaica y tendrá que remontar en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de México vivió una auténtica pesadilla este sábado frente a Jamaica. El conjunto azteca llegó a estar tres goles abajo en el marcador, sufrió ante la contundencia de los caribeños y estuvo cerca de protagonizar una dolorosa goleada. Sin embargo, reaccionó en el tramo final y consiguió dos anotaciones que le permitieron caer por 3-2 y mantener abierta la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El resultado dejó un sabor amargo para los mexicanos, que partían como favoritos, pero terminaron contra las cuerdas ante una selección jamaicana que supo aprovechar sus oportunidades. La reacción en los últimos minutos evitó un marcador todavía más complicado y le permitió al equipo dirigido por México conservar esperanzas de clasificación de cara al partido de vuelta. El encuentro comenzó con el conjunto Azteca buscando imponer condiciones y generar peligro en el área rival. Al minuto 13, Santiago Giménez tuvo la primera oportunidad clara después de ingresar al área y sacar un remate que obligó al guardameta jamaicano a intervenir con una gran estirada para evitar la caída de su portería.

Sin embargo, cuando México intentaba tomar el control del compromiso, llegó el primer golpe de Jamaica. Al minuto 27, después de un tiro de esquina, Jesús Gallardo terminó enviando el balón al fondo de su propia portería. El desafortunado autogol abrió el marcador y desató la celebración de los caribeños, que comenzaban a complicarle la noche al conjunto azteca. El panorama empeoró apenas comenzó el segundo tiempo. Jamaica volvió a encontrar espacios y amplió su ventaja con una auténtica obra de arte. Renaldo Cephas sacó un espectacular remate que se clavó en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta mexicano. El 2-0 encendió las alarmas y aumentó la presión sobre los visitantes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE México todavía no encontraba respuestas cuando recibió otro golpe. Al minuto 61, Richard King convirtió desde el punto penal y estableció el 3-0. Jamaica aprovechaba cada oportunidad, mientras los mexicanos veían cómo el partido se les escapaba de las manos y la posibilidad de una goleada comenzaba a tomar fuerza. Con tres tantos de ventaja, los caribeños parecían tener el encuentro sentenciado. México necesitaba una reacción inmediata para evitar que la eliminatoria quedara prácticamente definida desde el primer compromiso. La presión aumentaba y el tiempo comenzaba a convertirse en el principal enemigo del conjunto azteca.

Pero cuando todo parecía perdido, apareció Gilberto Mora. Al minuto 71, el joven futbolista consiguió descontar para México y devolvió una pequeña dosis de esperanza a su selección. El tanto cambió el ambiente del encuentro y permitió que los aztecas recuperaran confianza para buscar una remontada que minutos antes parecía imposible. El gol impulsó a México a adelantar sus líneas y lanzarse con mayor determinación al ataque. Jamaica, que había dominado buena parte del compromiso, comenzó a sentir la presión de un rival que no estaba dispuesto a marcharse sin luchar hasta el último momento. La recompensa llegó al minuto 81. Julián Quiñones convirtió desde el punto penal y puso el 3-2 en el marcador. En cuestión de diez minutos, México pasó de estar al borde de una goleada a quedarse a un solo tanto del empate, alimentando la ilusión de completar una remontada que habría sido memorable. Los últimos minutos estuvieron marcados por la urgencia mexicana de encontrar una tercera anotación. Sin embargo, el tiempo no fue suficiente y Jamaica consiguió conservar la ventaja para llevarse una importante victoria por 3-2 en el partido de ida.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA VUELTA?

Ahora, México deberá pasar página y preparar el partido de vuelta, en el que tendrá la oportunidad de buscar la remontada ante su afición. El compromiso frente a Jamaica está programado para este martes en Monterrey, donde ambos equipos lucharán por conseguir el boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.