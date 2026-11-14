Estados Unidos arrasó sobre Haití y sentencia su boleto a semis

Con una contundente exhibición ofensiva, la selección de Estados Unidos goleó 0-6 a Haití este sábado en el Nu Stadium (campo del Inter Miami), dejando prácticamente liquidada la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. El 'Team USA' impuso condiciones desde el silbatazo inicial y aprovechó la comodidad de jugar en suelo norteamericano pese a figurar administrativamente como visitante.

El dominio de las 'Barras y las Estrellas' se reflejó rápidamente en el marcador apenas al minuto 10, cuando el defensor Auston Trusty abrió la cuenta tras aprovechar una jugada a balón parado. Aunque la acción tuvo que ser revisada por el VAR, el tanto fue convalidado y marcó el ritmo de un primer tiempo en el que los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino monopolizaron la posesión del esférico con más del 70%. La resistencia del cuadro caribeño se desmoronó por completo en la parte complementaria frente a la efectividad estadounidense. Al 53', el joven atacante Julian Hall amplió la ventaja con una certera definición que encarriló la goleada ante un combinado haitiano sin capacidad de reacción ofensiva. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A partir de la hora de juego apareció la jerarquía de Christian Pulisic para sentenciar el compromiso en cuestión de segundos. El capitán convirtió un lanzamiento desde el punto penal al 62' y, apenas un minuto después, firmó su doblete personal para colocar un lapidario 4-0 en la pizarra.

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La fiesta goleadora en Miami seguía en el 69' gracias a Weston McKennie, quien conectó un sólido remate de cabeza tras un centro preciso de Malik Tillman en un tiro de esquina. Y Folarin Balogun completó la paliza en el 82'. Esta abultada victoria representa un golpe de autoridad en la despedida de Pochettino del banquillo del 'Team USA', antes de emprender su regreso al fútbol europeo para dirigir al Manchester United. El equipo norteamericano lució sólido en todas sus líneas, manteniendo su arco en cero y extendiendo su racha positiva frente a rivales de la región.