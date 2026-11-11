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La postura de Marathón ante el supuesto interés de Alajuelense por Brian Farioli

Brian Farioli es uno de los jugadores que interesa en Costa Rica luego de su nivel mostrado en la Copa Centroamericana.

La postura de Marathón ante el supuesto interés de Alajuelense por Brian Farioli

Marathón recibió una llamada desde Costa Rica para saber si era cierto el interés de La Liga por Farioli.
11 de noviembre de 2026 a las 19:25

La continuidad del mediocampista ofensivo argentino Brian Farioli en el Marathón de la Liga Nacional de Honduras podría dar un giro inesperado para la próxima temporada. Su destacado rendimiento ha despertado el interés internacional, abriéndole las puertas a un posible cambio de equipo.

El talento del volante dejó muy buenas sensaciones en la dirigencia de uno de los clubes más grandes de la región: la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. El equipo costarricense habría quedado cautivado con el juego del argentino tras enfrentarlo en la serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

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Aunque por ahora el tema se mantiene en el terreno de los rumores y no existe una oferta formal sobre la mesa, en Honduras trasciende que el futbolista no pondría mayores trabas para salir del Monstruo Verde si se concreta una propuesta formal.

La postura del Marathón


Para aclarar las dudas sobre el supuesto traspaso al tricampeón centroamericano, el vicepresidente deportivo del Marathón, Rolando Peña, rompió el silencio en una entrevista con Teletica Radio de Costa Rica. El dirigente desmintió que exista una negociación en marcha entre ambas instituciones.

"En este momento, nuestro club solo conoce las especulaciones en redes sociales, pero, de manera formal, por ahora no hay acercamiento alguno por parte de ningún club", aclaró tajantemente el directivo verdolaga.

Sin embargo, Peña reconoció que la permanencia del jugador está sujeta a un aspecto contractual clave. Aunque Farioli tiene un contrato vigente con el equipo hondureño, cuenta con una cláusula de rescisión. Esto significa que cualquier movimiento futuro dependerá, en gran medida, del interés del propio futbolista por cambiar de aires y aceptar una nueva oferta.

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Kevyn Oseguera
Kevyn Oseguera

Con experiencia en Diario Deportivo Diez desde 2018, periodista con especialidad en fútbol internacional y nacional. Graduado como Licenciado en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

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