Futbolista del FAS convulsiona tras pelotazo en el clásico ante Alianza: su estado de salud

Momentos de angustia y máxima tensión se vivieron anoche en el Estadio Cuscatlán durante el clásico del fútbol salavodoreño entre Alianza FC y Club Deportivo FAS que terminó igualado 1-1.
El lateral derecho del conjunto rojo, José 'Chepito' Guevara, sufrió un fuerte impacto en el rostro que lo dejó tendido e inconsciente sobre el terreno de juego, obligando a detener de inmediato las acciones del partido.
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El incidente ocurrió alrededor del minuto 57, cuando un potente balón enviado desde el sector izquierdo golpeó directamente en la cabeza del defensor. Tras el impacto, Guevara cayó desplomado al césped, perdió el conocimiento y presentó un breve episodio convulsivo que encendió las alarmas en todo el recinto deportivo.
Ante la gravedad de la escena, los futbolistas de ambos equipos dejaron de lado la rivalidad deportiva para auxiliar a su compañero y solicitar con urgencia el ingreso de las asistencias. Los cuerpos médicos de Alianza y FAS trabajaron de la mano junto a socorristas para estabilizar al jugador en la cancha antes de retirarlo en ambulancia hacia un centro hospitalario.
🚨⚽ MOMENTOS DE PREOCUPACIÓN🚑 José "Chepito" Guevara recibió un fuerte balonazo en el rostro y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de FAS, con el apoyo de Alianza y Comandos de Salvamento. https://t.co/MisoIyJrJ1— Canal 4. (@Canal4TCS) November 15, 2026
Horas después del traslado, la directiva del FAS emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad a la afición salvadoreña. En el reporte médico, la institución tigrilla confirmó que 'Chepito' Guevara sufrió un trauma craneoencefálico leve producto del balonazo.
De acuerdo con la actualización del club, el futbolista recuperó el conocimiento, responde favorablemente y se encuentra clínicamente estable. No obstante, permanece hospitalizado bajo estricta observación médica y a la espera de los resultados de estudios complementarios para evaluar su evolución en las próximas horas.
¡Buenas noticias sobre José Guevara! 🙏🏽❤️Ya se encuentra estable, consciente y orientado. Su evolución continúa bajo observación y esta mañana será evaluado por neurocirugía, para posible alta. https://t.co/E2ThI54tyx— Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) November 15, 2026
La noticia ha generado una ola de solidaridad en el fútbol nacional, con mensajes de apoyo provenientes de compañeros, rivales y aficionados de distintos equipos.
"Toda la familia tigrilla está con vos, José", expresó el FAS en su comunicado, reiterando que la prioridad absoluta es garantizar la plena recuperación del jugador antes de pensar en su regreso a las canchas.