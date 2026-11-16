La fase de grupos de la UEFA Nations League entra en su recta final con siete de los ocho boletos a los cuartos de final ya definidos. Tras una intensa sexta jornada disputada entre domingo y lunes, las principales selecciones del continente confirmaron su presencia en la ronda eliminatoria que se jugará en marzo de 2027.
En el Grupo A, Francia selló el liderato tras vencer 2-1 a Turquía y alcanzar las 13 unidades, mientras que Bélgica aseguró el segundo puesto con 12 puntos luego de golear 4-1 a una Italia sumergida en crisis.
Por su parte, el Grupo B ofreció un cierre dramático en el que Alemania se quedó con la cima tras aplastar a Países Bajos; a pesar de la caída, el conjunto neerlandés avanzó como segundo con 11 puntos al verse favorecido en el triple empate con Grecia.
El Grupo C culminó con una paridad en lo más alto entre dos candidatos al título. Inglaterra superó a España en el duelo directo de la última fecha, resultado que permitió a los británicos adueñarse del primer lugar con 15 unidades, dejando a 'La Roja' en la segunda plaza con la misma cosecha de puntos.
En el Grupo D, Portugal ya tiene garantizado su boleto a la siguiente ronda tras sumar 12 puntos en sus primeros cinco compromisos. El cuadro lusitano cerrará su participación en la fase regular este martes visitando a Gales en Cardiff con la tranquilidad de tener asegurado el liderato de su sector.
EL DUELO FINAL POR EL ÚLTIMO BOLETO
La única incógnita por resolver se definirá en Copenhague, donde Dinamarca y Noruega protagonizarán un enfrentamiento directo por el octavo y último boleto a los cuartos de final.
El combinado danés parte con ventaja al acumular 9 puntos, por lo que un empate o incluso una derrota por margen mínimo le bastará para avanzar, mientras que Noruega, con 6 unidades, está obligada a ganar como visitante para igualar en puntos y superar a su rival en los criterios de desempate.
Una vez concluida la actividad de este martes, las ocho selecciones clasificadas conocerán a sus respectivos rivales el próximo viernes, fecha en la que UEFA celebrará el sorteo oficial para definir los cruces de cuartos de final, así como las series de ascenso y descenso entre categorías.
LAS 7 SELECCIONES CLASIFICADAS HASTA EL MOMENTO
1. Francia
2. Bélgica
3. Alemania
4. Países Bajos
5. Inglaterra
6. España
7. Portugal
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