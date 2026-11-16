La fase de grupos de la UEFA Nations League entra en su recta final con siete de los ocho boletos a los cuartos de final ya definidos. Tras una intensa sexta jornada disputada entre domingo y lunes, las principales selecciones del continente confirmaron su presencia en la ronda eliminatoria que se jugará en marzo de 2027. En el Grupo A, Francia selló el liderato tras vencer 2-1 a Turquía y alcanzar las 13 unidades, mientras que Bélgica aseguró el segundo puesto con 12 puntos luego de golear 4-1 a una Italia sumergida en crisis.

Por su parte, el Grupo B ofreció un cierre dramático en el que Alemania se quedó con la cima tras aplastar a Países Bajos; a pesar de la caída, el conjunto neerlandés avanzó como segundo con 11 puntos al verse favorecido en el triple empate con Grecia.

El Grupo C culminó con una paridad en lo más alto entre dos candidatos al título. Inglaterra superó a España en el duelo directo de la última fecha, resultado que permitió a los británicos adueñarse del primer lugar con 15 unidades, dejando a 'La Roja' en la segunda plaza con la misma cosecha de puntos.

En el Grupo D, Portugal ya tiene garantizado su boleto a la siguiente ronda tras sumar 12 puntos en sus primeros cinco compromisos. El cuadro lusitano cerrará su participación en la fase regular este martes visitando a Gales en Cardiff con la tranquilidad de tener asegurado el liderato de su sector.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

EL DUELO FINAL POR EL ÚLTIMO BOLETO

La única incógnita por resolver se definirá en Copenhague, donde Dinamarca y Noruega protagonizarán un enfrentamiento directo por el octavo y último boleto a los cuartos de final. El combinado danés parte con ventaja al acumular 9 puntos, por lo que un empate o incluso una derrota por margen mínimo le bastará para avanzar, mientras que Noruega, con 6 unidades, está obligada a ganar como visitante para igualar en puntos y superar a su rival en los criterios de desempate. Una vez concluida la actividad de este martes, las ocho selecciones clasificadas conocerán a sus respectivos rivales el próximo viernes, fecha en la que UEFA celebrará el sorteo oficial para definir los cruces de cuartos de final, así como las series de ascenso y descenso entre categorías.

LAS 7 SELECCIONES CLASIFICADAS HASTA EL MOMENTO