Inglaterra acabó con el invicto de España en un duelo de alto voltaje en Madrid

En una noche cargada de intensidad en el Estadio Metropolitano, la selección de Inglaterra dio un golpe de autoridad al imponerse por 2-3 ante España en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El encuentro puso contra las cuerdas la histórica racha invicta del combinado dirigido por Luis de la Fuente (44 partidos sin perder), que llegó a esta sexta jornada con cinco victorias al hilo y la etiqueta de campeón mundial vigente.

Desde el pitazo inicial, el conjunto británico planteó una presión asfixiante que incomodó la habitual circulación de balón de 'La Roja'. Con un Jude Bellingham omnipresente en el mediocampo y la movilidad constante de Harry Kane, el equipo de 'Los Tres Leones' lograron neutralizar los circuitos ofensivos de España durante gran parte del primer tiempo, obligándolos a replegarse y ceder protagonismo. La resistencia española se rompió justo antes del descanso. Al minuto 45, una falta de Pau Cubarsí sobre Kane dentro del área fue sancionada como penal tras la revisión arbitral. El capitán inglés asumió la responsabilidad desde los once metros y ejecutó con frialdad para batir a Unai Simón, enviando a los suyos al vestuario con una ventaja merecida que encendió las alarmas en el banquillo local. Lejos de conformarse, Inglaterra salió en el complemento dispuesta a sentenciar el encuentro y dar el vuelco necesario en la tabla de posiciones. Al 53', Ezri Konsa conectó un certero cabezazo para firmar el 0-2, y apenas cuatro minutos después, Ben White apareció por el segundo palo para empujar el 0-3, un marcador que en ese instante arrebataba el primer puesto del grupo a los españoles por diferencia de goles. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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Sin embargo, el guion del partido dio un giro inesperado al 63'. Un error en la salida inglesa derivó en un penal a favor de España y la expulsión directa de Elliot Anderson tras cometer falta sobre Lamine Yamal, dejando a los visitantes en inferioridad numérica. Mikel Oyarzabal no falló desde el punto fatídico al 65' para descontar y despertar a una afición que volvió a creer en la remontada. Empujada por su público y con un hombre más sobre el césped, España volcó el campo hacia la portería británica. La insistencia tuvo premio al 75', cuando Nico Williams, recién ingresado por Martín Zubimendi, aprovechó los espacios para anotar el 2-3 luego de la asistencia de Lamine.

