El 'virus FIFA' golpea al Real Madrid: Mourinho los pierde antes del regreso de LaLiga

El temido 'virus FIFA' ha golpeado con fuerza al Real Madrid durante esta ventana internacional de noviembre. El técnico José Mourinho ha visto cómo dos pilares de su sala de máquinas han tenido que abandonar las concentraciones de sus respectivas selecciones nacionales debido a distintos problemas físicos. Aurelién Tchouaméni y ahora Bernardo Silva han encedido todas las alarmas en el cuerpo técnico merengue a pocos días de reanudar la competición oficial.

El primer golpe de la semana llegó desde Francia con la baja confirmada de Tchouaméni el pasado martes. El centrocampista no pudo completar la sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Zinedine Zidane en Clairefontaine al reaparecer unas molestias en el aductor derecho, la misma zona que ya le dio problemas durante el pasado Mundial de 2026. Tras dialogar con los servicios médicos del Real Madrid, la Federación Francesa decidió desconvocarlo de inmediato para los duelos ante Italia y Turquía y enviarlo de regreso a España. Cuando Mourinho aún asimilaba la ausencia del pivote francés, este domingo se confirmó el segundo revés con Bernardo Silva. La Federación Portuguesa anunció que el capitán luso fue declarado clínicamente no apto tras el encuentro de la Nations League disputado ayer frente a Dinamarca en Braga. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar de haber ingresado en el minuto 79 y anotar el único tanto de su selección en la derrota 1-4, Silva terminó el choque con dolencias físicas y quedó descartado para el compromiso del martes contra Gales.

🚨 ÚLTIMA HORA | Bernardo Silva abandona la concentración portuguesa🇵🇹 La Federación Portuguesa de fútbol confirmó que acabó con molestias el partido ante Dinamarca❌ No estará en el partido contra Gales📻 #PartidazoCOPE https://t.co/Xpc9hgRBkh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 15, 2026

Este doble contratiempo desarticula por completo el equilibrio que Mourinho había logrado consolidar en el centro del campo merengue. La sociedad formada por Tchouaméni y Silva en el doble pivote se había convertido en una garantía táctica para el equipo, permitiendo cerrar espacios entre líneas, sostener una presión alta y dar fluidez a la salida de balón, tal como quedó demostrado en las recientes victorias ante Barcelona en el Clásico y Valencia. La situación resulta especialmente frustrante para el entrenador, quien días antes del parón ya había advertido públicamente sobre el desgaste físico acumulado de sus internacionales y el riesgo de sobrecargas en este tramo de la temporada. Además, las bajas de ambos mediocampistas se suman a una enfermería en Valdebebas que ya contaba con otros nombres importantes de la plantilla como Rodrygo y Raúl Asencio, reduciendo drásticamente el margen de maniobra para las rotaciones.