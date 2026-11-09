Luis Enrique lo quiere de urgencia: 120 millones por figura del Barcelona

Paris Saint-Germain ha vuelto a poner sus ojos en el ecosistema del Barcelona para reforzar su ambicioso proyecto europeo. Luego de convencer a Dro Fernández y Ferran Torres, Luis Enrique espera llevarse a una verdadera figura del conjunto azulgrana. De acuerdo con los últimos reportes de la prensa catalana, el entrenador del PSG ha solicitado formalmente a la directiva la incorporación del mediocampista ofensivo Fermín López.

Luis Enrique, enfocado en revalidar el dominio de su plantilla y buscar una nueva corona en el viejo continente, considera que el joven internacional español encaja a la perfección en su dinámico sistema de juego. Según revela El Nacional, los motivos detrás de su deseo responden a una insatisfacción táctica con el rendimiento de Ferran Torres en el equipo francés. El estratega asume que el rendimiento del atacante valenciano no ha cumplido con las expectativas ofensivas estimadas para esta temporada. Frente a esto, Fermín destaca como el candidato ideal gracias a su agresividad en la presión, intensidad física y una notable facilidad para irrumpir desde la segunda línea con vocación goleadora. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

MÁS DE 100 'KILOS'

La propuesta económica que prepara el club galo pretende romper el mercado invernal con cifras astronómicas. Si bien las primeras informaciones sugerían que la oferta inicial rondaría los 80 millones de euros, las últimas filtraciones apuntan a que el PSG está dispuesto a estirar su presupuesto entre los 100 y 120 millones de euros con tal de convencer a la junta directiva blaugrana. Semejante inversión refleja la urgencia de Luis Enrique por añadir pegada a un centro del campo que requiere mayor profundidad. A pesar del notable músculo financiero del PSG, la operación se enfrenta a una postura inflexible en la Ciudad Condal.

El presidente Joan Laporta y el técnico Hansi Flick han decretado al futbolista de 23 años como "absolutamente intransferible", cerrando filas ante cualquier intento de negociación. Flick considera que Fermín es una pieza fundamental para dar continuidad y profundidad a la ofensiva comandada por Lamine Yamal, por lo que rechazarían de plano propuestas de tres cifras. El gran estado de forma del volante andaluz justifica la resistencia del Barça a dejarlo ir. En su última presentación frente al Atlético de Madrid, Fermín firmó una actuación consagratoria al anotar un doblete decisivo que reafirmó su rol protagónico bajo el esquema de Flick. Su capacidad para explotar los espacios cuando las defensas rivales intentan doblar marcas sobre los extremos se ha vuelto un recurso indispensable para el conjunto azulgrana.