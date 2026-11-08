EN VIVO: Atlético y Barça confirman sus 11 titulares para el duelo por el liderato

El liderato de LaLiga se pone en juego esta noche en la capital española. El Metropolitano se viste de gala para albergar el enfrentamiento más esperado de la jornada 12 entre el Atlético de Madrid y Barcelona.

ALINEACIÓN TITULAR DEL BARCELONA

Joan García; Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

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ALINEACIÓN TITULAR DEL ATLÉTICO

Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Baena, Giuliano Simeone; Kang-in Lee y Julián Álvarez.

XI 🔴⚪ https://t.co/vdKLytFulk — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026

Con apenas dos puntos de diferencia en la cima de la clasificación, el pitazo inicial marcará el comienzo de una batalla táctica de alta intensidad que podría redefinir el rumbo del campeonato de cara al invierno.

El conjunto azulgrana, dirigido con firmeza en esta campaña, llega a la cita en la primera posición con 30 unidades y la ambición de dar un golpe de autoridad sobre la mesa. A pesar de sufrir bajas sensibles en el mediocampo por la lesión de Rodri y Dani Olmo, el técnico Hansi Flick buscará mantener la pegada de un bloque ofensivo temible. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

La responsabilidad de perforar las redes recaerá una vez más en la velocidad y el desequilibrio de Lamine Yamal y Raphinha, quienes intentará desactivar la férrea propuesta táctica de sus anfitriones. Por su parte, el Atlético de Diego Simeone acecha la punta desde la segunda plaza con 28 unidades y la motivación extra de jugar ante su afición. Los colchoneros se presentan a este duelo con una estructura sólida que combina la experiencia de Koke en la medular con la frescura y el despliegue físico de jóvenes figuras. La gran amenaza rojiblanca estará comandada por el argentino Julián Álvarez y el surcoreano Kang-in Lee, una dupla que promete exigir al máximo a la zaga catalana.

Ya está aquí. https://t.co/SQ6ZIS6xnj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 8, 2026

El planteamiento estratégico de ambos entrenadores deja entrever un choque de estilos sumamente atractivo. Se especula que el Barcelona saltará al césped con su tradicional esquema 4-3-3, apostando por la posesión del balón y la presión alta con hombres como Pedri y Fermín López controlando los tiempos. En contraposición, los locales apuntan a un ordenado 4-4-2, diseñado para cerrar espacios interiores, explotar las bandas con Llorente y Grimaldo, y hacer daño letal mediante transiciones rápidas de defensa a ataque. Con el liderato del fútbol español en una balanza muy fina, 90 minutos determinarán si el Barcelona consolida su ventaja en la cúspide o si el Atlético asesta un zarpazo definitivo para adueñarse de la punta. La mesa está servida para una velada de puras emociones, estrategia al límite y el misticismo característico de uno de los clásicos modernos más apasionantes de Europa.

HORA Y TRANSMISIÓN

La expectativa a nivel mundial es absoluta y los aficionados de diversos rincones del planeta ya tienen listas sus pantallas para no perderse ningún detalle. En Honduras, el partido comienza a las 2:00 PM y será transmitido por Sky Sports y en streaming por Disney+. En España, la señal estará disponible a través de DAZN y Movistar Plus+ desde las 9:00 PM, mientras que en Sudámerica la transmisión correrá por cuenta de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

DATOS DEL PARTIDO