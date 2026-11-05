Raphinha renovó con el Barça: nuevo contrato y el aumento en su salario

El Barcelona aseguró la continuidad de uno de sus pilares fundamentales. El brasileño Raphinha firmó oficialmente la extensión de su contrato hasta el 30 de junio de 2030, prolongando por dos temporadas más el vínculo anterior que lo unía a la entidad azulgrana hasta el año 2028. El acto protocolario de la firma se llevó a cabo esta mañana en las oficinas del Camp Nou, donde el futbolista estuvo acompañado por el presidente del club, Joan Laporta, y el director deportivo, Deco.

La renovación llega como un premio justo a su rendimiento y liderazgo dentro del vestuario, incluyendo una sustancial mejora económica en su ficha y una opción condicional para extender el acuerdo de forma automática hasta el año 2031. De acuerdo con la prensa local, Raphinha percibía alrededor de 16,5 a 16,8 millones de euros brutos por temporada. La renovación incluye un incremento en sus emolumentos, alcanzando cifras cercanas a los 20,5 millones de euros brutos anuales más objetivos. No obstante, dicha mejora salarial ha sido diferida para que entre en vigor a partir del 1 de julio de 2027, con el fin de no impactar de forma inmediata en el límite del Fair Play financiero de LaLiga. A sus 29 años, el internacional de la 'Canarinha' atraviesa el momento más dulce de su trayectoria profesional. Bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick, el extremo se ha destapado como un goleador implacable y un asistente de primer nivel, registrando la espectacular e inédita cifra de 19 goles en apenas 13 partidos disputados en lo que va de la presente temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Una declaración de intenciones. Nuestro querido capitán seguirá liderando el proyecto hasta 2030 💙❤️ https://t.co/a0Ms2cQTFb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2026

Su peso en el equipo va mucho más allá de las estadísticas sobre el terreno de juego. El pasado mes de agosto, tras una votación realizada por la plantilla, Raphinha fue elegido como el primer capitán del Barcelona, un rol que ha asumido con una madurez inquebrantable, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de esfuerzo, sacrificio táctico y compromiso institucional. Este movimiento estratégico de la junta directiva blinda a una de las piezas más cotizadas del mercado europeo, apagando de forma definitiva los constantes rumores de traspaso hacia la Premier League o el fútbol de Arabia Saudita que lo rodearon en los últimos mercados de pases.

Con esta renovación, el Barcelona asienta las bases de su proyecto deportivo a largo plazo en torno a la figura del brasileño.Visiblemente emocionado tras estampar la firma, Raphinha expresó su felicidad por seguir vistiendo la camiseta culé y prometió seguir dándolo todo para conquistar grandes títulos con la afición catalana. También lanzó un dardo a sus críticos. "Tras los dos primeros años en el club, no me imaginaba estar aquí, aunque muchos de ustedes (los periodistas) tampoco porque me pegaron hostias. Yo sabía hasta dónde podía llegar", aseveró. Su continuidad desata el optimismo en la Ciudad Condal, donde el barcelonismo celebra la permanencia de un líder que encarna a la perfección la identidad y el gen competitivo del nuevo Barça.

