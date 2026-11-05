Cristiano Ronaldo le pone fin a su historia con Portugal: "Llegó el día de devolver la 7"

El delantero Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada definitiva de Portugal con una publicación en redes sociales en la que afirmó que ya es el momento de devolver la camiseta con el dorsal '7' a la selección. "Llegó el día de devolver la camiseta 7 a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla", empezó diciendo en un video en el que aparece leyendo una carta mientras se muestran imágenes de su carrera deportiva.

Cristiano realizó este anuncio tras haber sido sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre. "Hoy llegó el momento de entregar (la camiseta) al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman apenas con la cabeza. Se toman con la cabeza, pero también con el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003", afirmó. "Durante toda mi carrera en la selección, intenté superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esta camiseta", añadió Cristiano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

El goleador de 41 años recordó a sus récords y trofeos, y también a los seguidores portugueses y extranjeros y a sus compañeros de selección. "Tuve el privilegio de ser su capitán; pero un capitán no camina solo y ustedes formaron parte de mi historia", aseguró. También expresa que el combinado nacional necesita a "jugadores que nunca se rindan" y nuevas generaciones que "creen que es posible llegar a donde nadie llegó". Cristiano insistió en que "no existen clubes", colores, clases, profesiones u opiniones, sino que "existe apenas una pasión: Portugal". En esa sentido, argumenta que llevará ese sentimiento el resto de su vida. "Hoy termina mi camino dentro del campo con la selección nacional. Me voy con la cabeza en alto, orgulloso del camino recorrido y con la conciencia de haber dado todo lo que tenía por Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes; seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria de Portugal", enfatizó.