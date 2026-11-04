El noble gesto de Cristiano Ronaldo con la familia de Jesús de Miguel: esto hará CR7

La tragedia que sacudió al fútbol español sigue generando muestras de solidaridad. Esta vez, la iniciativa llegó desde la UD Almería, club del que Cristiano Ronaldo es copropietario, que anunció una importante ayuda para los familiares del futbolista Jesús de Miguel, fallecido a los 30 años. El conjunto rojiblanco confirmó que destinará la totalidad de los ingresos por taquilla de su próximo partido como local ante el CD Tenerife a la familia del jugador, quien perdió la vida tras sufrir un trágico incidente durante un encuentro de LaLiga Hypermotion.

La decisión fue impulsada por el presidente del Almería, Mohammed Al Khereiji, como una muestra de apoyo ante el difícil momento que atraviesan los seres queridos del delantero del conjunto canario. A través de un comunicado, el club explicó que esta iniciativa responde a su compromiso social y humano, destacando que el fútbol va mucho más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego.

"Creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles se encuentran entre los valores más importantes que unen a la familia del fútbol", expresó la institución. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, el Almería extendió una invitación a los familiares de Jesús de Miguel para que puedan asistir al compromiso, siempre que sus circunstancias se lo permitan, como muestra de cariño y solidaridad.