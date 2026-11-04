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El noble gesto de Cristiano Ronaldo con la familia de Jesús de Miguel: esto hará CR7

El Almería de CR7 ha emitido un comunicado con la decisión que han tomado para ayudar a la familia de Jesús de Miguel, futbolista fallecido a los 30 años.

El noble gesto de Cristiano Ronaldo con la familia de Jesús de Miguel: esto hará CR7

El futbolista portugués ha tomado una decisión por medio del Almería, equipo del que es copropietario.
04 de noviembre de 2026 a las 15:44

La tragedia que sacudió al fútbol español sigue generando muestras de solidaridad. Esta vez, la iniciativa llegó desde la UD Almería, club del que Cristiano Ronaldo es copropietario, que anunció una importante ayuda para los familiares del futbolista Jesús de Miguel, fallecido a los 30 años.

El conjunto rojiblanco confirmó que destinará la totalidad de los ingresos por taquilla de su próximo partido como local ante el CD Tenerife a la familia del jugador, quien perdió la vida tras sufrir un trágico incidente durante un encuentro de LaLiga Hypermotion.

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La decisión fue impulsada por el presidente del Almería, Mohammed Al Khereiji, como una muestra de apoyo ante el difícil momento que atraviesan los seres queridos del delantero del conjunto canario.

A través de un comunicado, el club explicó que esta iniciativa responde a su compromiso social y humano, destacando que el fútbol va mucho más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego.

"Creemos firmemente que el fútbol trasciende con creces los límites del terreno de juego, y que la compasión, la solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles se encuentran entre los valores más importantes que unen a la familia del fútbol", expresó la institución.

Además, el Almería extendió una invitación a los familiares de Jesús de Miguel para que puedan asistir al compromiso, siempre que sus circunstancias se lo permitan, como muestra de cariño y solidaridad.

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El encuentro entre Almería y Tenerife está programado para el próximo 11 de abril de 2027, correspondiente a la jornada 34 del campeonato.

De esta manera, la institución donde Cristiano Ronaldo posee una participación accionaria se suma a las muestras de apoyo tras el fallecimiento del futbolista, con un gesto que busca ayudar económicamente a su familia en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

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Christian Vindel
Christian Vindel
Periodista

Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ desde 2024, especializado en las noticias del fútbol nacional e internacional.

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