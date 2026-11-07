Yamal por encima Cristiano: "Si gana siete Balones de Oro no me sorprenderá"

El mundo del fútbol se rinde ante el talento deslumbrante de Lamine Yamal. El joven extremo del Barcelona, con apenas 19 años, sigue acaparando elogios internacionales que lo ubican como el gran dominador del deporte rey para la próxima década y media. Las reacciones más recientes sobre su proyección llegaron de la voz de Marcus Rashford. El delantero inglés, quien conoce muy bien a la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario en el Manchester United, y también ha tenido la oportunidad de jugar junto a la nueva joya azulgrana, ve en el español un potencial histórico incalculable.





¿Podrá superar a Cristiano Ronaldo en Balones de Oro?



Durante las últimas horas, Rashford no escatimó en elogios al referirse a la ambición y el nivel del canterano culé. Según el delantero, el techo de Lamine Yamal está tan alto que podría alcanzar una cifra legendaria: “Creo mucho en el talento de este chico, si llega a ganar siete Balones de Oro no me sorprenderá. Ha terminado segundo, tercero y octavo. ¿Y a la edad de qué, 19 años?”, expresó Rashford, colocando al joven al nivel de los más grandes dominadores de la historia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Más allá de la comparación con el astro portugués, el debate inevitable sobre su similitud con Lionel Messi también estuvo sobre la mesa. Rashford, quien compartió equipo con Lamine antes de su salida del club catalán, le dejó claro al joven el tamaño de su talento:



“Antes de irme del Barça, le dije a Lamine Yamal que había jugado con algunos jugadores muy talentosos, pero que él está por encima de todos ellos. Nunca he visto a un jugador de esa edad con tanto talento como él, es lo más cerca que alguien puede estar del nivel de Messi a lo largo de los años...” A pesar de ponerlo tan cerca del nivel de la estrella rosarina, el delantero británico mantiene a Messi en un pedestal único e inalcanzable: “Messi es un jugador increíble. Probablemente nunca veremos a otro jugador en nuestra vida en términos de un genio completo como Leo”, sentenció.