Manchester United lo contactó para suplir a Carrick: la rotunda respuesta del DT

El Manchester United contactó formalmente a Didier Deschamps para ofrecerle el puesto de director técnico en sustitución de Michael Carrick, cuyo proyecto se encuentra en una situación insostenible. La directiva de los 'Red Devils' vio en el experimentado estratega, libre tras cerrar un exitoso ciclo de 14 años al frente de la selección de Francia, al candidato ideal para apagar el incendio deportivo e institucional que consume al club de Old Trafford.

Sin embargo, la respuesta del entrenador francés fue un rotundo "no", obligando a la cúpula del equipo a buscar alternativas a contrarreloj. La propuesta formal llegó en un momento de máxima tensión para el United, que actualmente arrastra una de las peores crisis de su historia moderna al ubicarse en la posición 18 de la Premier League. El interinato de Carrick no ha logrado estabilizar el rumbo del plantel y la paciencia de los altos mandos se ha agotado por completo. La alarmante cercanía con los puestos de descenso motivó una cumbre de emergencia, donde el nombre de Deschamps sumó consenso absoluto debido a su jerarquía, mentalidad ganadora y capacidad para gestionar vestuarios de primer nivel. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar del prestigio y el poder económico que ostenta el conjunto inglés, Deschamps descartó la oferta de manera inmediata tras analizar el panorama completo. Según revelaron fuentes cercanas como Foot Mercato y The Mirror, el estratega de 57 años argumentó que el United carece en este momento de una estructura deportiva sólida y una planificación de fichajes coherente.

Para un técnico acostumbrado a procesos de largo plazo y estabilidad absoluta, desembarcar en un club sumido en el caos interno no resultaba una opción atractiva. Otro factor determinante en su negativa fue el enrarecido clima que se vive en los alrededores de Old Trafford, marcado por un profundo descontento de la afición hacia la plantilla y los propietarios. Deschamps no tiene intenciones de asumir un rol de "bombero" a mitad de temporada en un entorno de tanta hostilidad. Su plan inmediato consiste en disfrutar de un periodo de descanso tras su largo periplo internacional y esperar pacientemente hasta el mercado de verano de 2027 para evaluar un proyecto desde cero. Mientras tanto, Carrick parece vivir sus últimos días en el banquillo a pesar de haber conseguido un par de resultados milagrosos en sus compromisos más recientes. La agónica victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League y el caótico empate 4-4 frente al Aston Villa el pasado fin de semana le otorgaron un breve respiro, pero no lograron maquillar las enormes falencias tácticas y defensivas del equipo.