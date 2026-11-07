Pichichi LaLiga: Raphinha recibe mala noticia tras el gol de Mbappé; tabla de goleadores

Mbappé fue el encargado de marcar el tercer tanto de los merengues en la victoria 3-0 frente al Valencia, un resultado que también le permitió sumar una nueva anotación a su cuenta personal. Con este gol, el atacante francés alcanzó las 13 dianas en el campeonato español y quedó a solamente dos del futbolista del Barcelona.

La lucha por convertirse en el máximo goleador de la Liga de España comienza a ponerse cada vez más interesante y Kylian Mbappé está decidido a quedarse con el primer puesto. El delantero francés del Real Madrid aprovechó su visita al Valencia en el Estadio de Mestalla para hacerse presente en el marcador y acercarse peligrosamente al brasileño Raphinha, quien continúa liderando la clasificación de artilleros.

En lo más alto de la clasificación aparece Raphinha, quien acumula 15 goles con la camiseta azulgrana y por ahora conserva el liderato. Sin embargo, la diferencia comienza a reducirse y el francés tiene la oportunidad de seguir presionando en una disputa que promete emociones durante las próximas jornadas de la competición.

El tercer escalón de la tabla pertenece a Lamine Yamal, también jugador del Barcelona, quien registra 10 anotaciones. El joven atacante español se mantiene entre los principales protagonistas de la temporada y busca acercarse a sus compañeros y rivales en la pelea por el reconocimiento individual.

Más atrás aparece el marroquí Yáser Zabiri, del Racing de Santander, con nueve tantos, mientras que el croata Ante Budimir, delantero de Osasuna, ocupa la quinta posición con ocho goles. Por su parte, Sergio Camello, del Rayo Vallecano, completa los primeros seis lugares con siete anotaciones.

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La pelea por el Pichichi está lejos de quedar definida y el Real Madrid tiene en Mbappé a uno de sus principales argumentos ofensivos para intentar conquistar ese reconocimiento. El francés ya recortó distancias con Raphinha y ahora buscará mantener su ritmo goleador para arrebatarle al brasileño la primera posición de la tabla de artilleros de España.