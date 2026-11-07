Real Madrid pone a temblar al Barcelona: así va la tabla de LaLiga de España

La lucha por el liderato de la Liga Española está al rojo vivo. El Real Madrid consiguió una importante victoria de 3-0 ante el Valencia en Mestalla y alcanzó los 30 puntos, igualando provisionalmente al FC Barcelona en la cima de la clasificación. Los dirigidos por Mourinho llegaron a 12 partidos disputados, con un balance de 10 triunfos, dos derrotas y ningún empate. Además, registran 31 goles a favor y solamente 10 en contra, para una diferencia de +21.

Sin embargo, el Barcelona todavía conserva el primer lugar de la clasificación. Los azulgranas suman 30 unidades en apenas 11 encuentros, con 10 victorias y una derrota. Su diferencia de goles es de +34, gracias a sus 46 anotaciones y 12 recibidas.

La atención ahora está puesta en el compromiso entre Barcelona y Atlético de Madrid, que puede provocar movimientos importantes en la parte alta de la tabla.



Los culés tienen la posibilidad de despegarse nuevamente del Real Madrid, mientras que los colchoneros también pueden aprovechar el enfrentamiento directo.

El Atlético de Madrid ocupa actualmente la tercera posición con 28 puntos, producto de nueve victorias, un empate y una derrota. Una victoria ante el Barcelona le permitiría alcanzar las 31 unidades y superar tanto a los madridistas como a los azulgranas.

En la cuarta posición aparece el Real Betis con 23 puntos, seguido por la Real Sociedad con 19 unidades. Sevilla es sexto con 18 puntos, mientras que Athletic Club ocupa la séptima casilla con 16.