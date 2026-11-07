Jugador del Valencia explota por el gol del Real Madrid: "Es una mier**"

Pablo Maffeo , jugador del Valencia, no ha salido nada contento en el descanso con el arbitraje en su partido contra el Real Madrid en Mestalla. En el momento de irse a vestuarios, Maffeo tuvo que atender a la televisión que emite el partido como ordena la Liga y esa situación no le gustó nada.

"No me apetece nada hacer esta entrevista. Es una mierda esta entrevista que no pinta nada. Estamos jugando un partido, nos pitan faltas que no son", soltó Maffeo.



"Se hace esta entrevista, preguntarme y ya está, pregunta", continuó el jugador del Valencia, fichado en el último mercado de verano.

A las quejas por hacer esa entrevista al descanso, Pablo Maffeo añadió que "el árbitro del partido está pitando faltas que no son". Al ser preguntado por "¿qué le faltaba al Valencia" en la primera parte, el ex del Mallorca soltó que "que sea más justo el árbitro y ya está".