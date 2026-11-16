El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, salió al paso de los duros cuestionamientos lanzados por el exfutbolista Romario, quien exigió públicamente su destitución tras la reciente caída frente a Japón.
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso contra Singapur, el estratega italiano optó por restarle dramatismo a los ataques y apeló a la libertad de expresión para defender su postura al frente de la 'Canarinha'.
Consultado en español sobre las palabras del campeón del mundo, Ancelotti dejó una frase contundente que rápidamente acaparó los titulares deportivos. "Creo que vivimos en un país democrático y cada uno tiene el derecho de decir lo que quiere, verdades, mentiras o disparates. La verdad es que Romario habla mucho", afirmó Ancelotti con evidente ironía, evitando entrar en una confrontación directa con el exdelantero.
La polémica se desató luego de que Romario utilizara sus redes sociales para pedir el despido inmediato de 'Carletto'. El histórico goleador publicó un mensaje tajante en el que señaló que el ciclo del italiano estaba terminado con la frase: "¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate".
Además, le exigió al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, que tuviera la valentía de cesarlo de su cargo.
🇧🇷 ANCELOTTI RESPONDE a ROMARIO tras pedir su DESTITUCIÓN:👉 "Habla mucho... la libertad de expresión es un derecho".➡️ "Todo el mundo puede decir mentiras, verdades o tonterías". https://t.co/bU11vD3gLU— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2026
Más allá del intercambio mediático, Ancelotti mostró autocrítica respecto al rendimiento actual de Brasil, que viene golpeado tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.
"No es suficiente. Es muy claro que tenemos que jugar mejor y defender mejor", reconoció al analizar el presente futbolístico de una plantilla que sigue sin encontrar regularidad en sus presentaciones internacionales.
A pesar de la presión externa y el descontento de un sector de la afición brasileña, el exentrenador del Real Madrid descartó cualquier posibilidad de renunciar a su puesto.
Ancelotti subrayó que los compromisos de esta fecha FIFA forman parte de un proceso de renovación necesario y explicó que está aprovechando estos encuentros para probar a jugadores jóvenes con miras a las futuras competencias oficiales.
Con el respaldo institucional de la CBF, el DT buscará calmar las aguas y recuperar la confianza en el duelo frente a Singapur. Mientras tanto, el entorno de la selección brasileña permanece dividido entre quienes respaldan la continuidad de un proyecto a largo plazo y las voces críticas encabezadas por figuras históricas como Romário, que exigen resultados inmediatos para devolverle el protagonismo mundial a la Verdeamarela.