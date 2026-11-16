El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, salió al paso de los duros cuestionamientos lanzados por el exfutbolista Romario, quien exigió públicamente su destitución tras la reciente caída frente a Japón. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso contra Singapur, el estratega italiano optó por restarle dramatismo a los ataques y apeló a la libertad de expresión para defender su postura al frente de la 'Canarinha'.

Consultado en español sobre las palabras del campeón del mundo, Ancelotti dejó una frase contundente que rápidamente acaparó los titulares deportivos. "Creo que vivimos en un país democrático y cada uno tiene el derecho de decir lo que quiere, verdades, mentiras o disparates. La verdad es que Romario habla mucho", afirmó Ancelotti con evidente ironía, evitando entrar en una confrontación directa con el exdelantero. La polémica se desató luego de que Romario utilizara sus redes sociales para pedir el despido inmediato de 'Carletto'. El histórico goleador publicó un mensaje tajante en el que señaló que el ciclo del italiano estaba terminado con la frase: "¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate". Además, le exigió al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, que tuviera la valentía de cesarlo de su cargo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇧🇷 ANCELOTTI RESPONDE a ROMARIO tras pedir su DESTITUCIÓN:👉 "Habla mucho... la libertad de expresión es un derecho".➡️ "Todo el mundo puede decir mentiras, verdades o tonterías". https://t.co/bU11vD3gLU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2026

Más allá del intercambio mediático, Ancelotti mostró autocrítica respecto al rendimiento actual de Brasil, que viene golpeado tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega. "No es suficiente. Es muy claro que tenemos que jugar mejor y defender mejor", reconoció al analizar el presente futbolístico de una plantilla que sigue sin encontrar regularidad en sus presentaciones internacionales. A pesar de la presión externa y el descontento de un sector de la afición brasileña, el exentrenador del Real Madrid descartó cualquier posibilidad de renunciar a su puesto.