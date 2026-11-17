Dos goles desde el saquea de esquina en la primera parte permitieron a Paraguay imponerse este martes ante Japón (1-2), donde dirigía por última vez el técnico Hajime Moriyasu, en un amistoso celebrado en Singapur entre dos selecciones que dejaron buenas sensaciones en el pasado Mundial. Poco tardó la Aalbirroja' en ponerse por delante. Recién cumplido el minuto 1, Diego Gómez dio el primer brochazo a una jugada de pizarra sirviendo el balón al espacio entre el punto de penal y la medialuna donde, entrando completamente solo, Juan Cáceres puso el interior del pie para firmar un remate ante el que nada pudo hacer Zion Suzuki.

El tanto tomó por sorpresa a los japoneses, que con un 11 titular en el que no estuvieron algunos de los más habituales, necesitaron algo de tiempo para asentar su dominio de la posesión ante un rival que concedía muy poco en el entorno de su portería, acumulando rivales atrás y mostrándose muy sólido. Solo en un momento se mostró vulnerable Paraguay, cuando se encadenaron dos acciones protagonizadas por el defensa Omar Alderete, una infracción sobre Keisuke Goto sin balón y una posible mano dentro del área tras disparo de Koda Sano. Ambas situaciones fueron revisadas durante varios minutos en el VAR por el colegiado tailandés Mongkolchai Pechsri, quien decidió no señalizar ninguna de ellas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Grandes desafíos nos esperan 🔜⚽🏆¡Ahí vamos!¡Para adelante, siempre!#VamosParaguay 🙌 https://t.co/kr6eOfT9md — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 17, 2026

Tras el receso, volvieron a castigar los de Gustavo Alfaro. Y otra vez de la misma manera, con un saque de esquina ejecutado por Diego Gómez desde el lado izquierdo del ataque que no acertó a despejar de cabeza el capitán Ko Itakura y que acabó remachando, también por la vía área, el hombre con el otro brazalete, Gustavo Gómez, tras adelantarse a su par. La ventaja le permitió al bando sudamericano marcharse sin agobios al descanso, de donde Japón volvió con un triple cambio y más talento. Eso le permitió mostrarse más incisivo y acariciar el tanto en un centro al que no llegó Goto y en un golpeo a placer de Sano que tapó a la heroica Cáceres. No fue la única para los asiáticos, que amenazaron también con un tiro de Takefusa Kubo que se fue alto y con oportunidades que nacían en las bandas, donde encontraron el camino más fácil para generar incertidumbre, como un centro con cabezazo de Takumi Minamino que tampoco colocó entre los tres palos.