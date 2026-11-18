La Selección Sub-17 de Honduras se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su calendario internacional con su participación en la Copa Mundial de Catar 2026, torneo que reunirá a 48 países y que comenzará este jueves 19 de noviembre. La competencia juvenil organizada por la FIFA se extenderá hasta el 13 de diciembre y tendrá como escenarios principales el Complejo Aspire Zone y el Estadio Internacional Khalifa, donde se disputará la gran final. La Bicolor ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos, donde quedó ubicada en el sector L junto a Japón, Colombia y Serbia. El equipo catracho tendrá tres compromisos exigentes en busca de uno de los boletos que le permitan continuar con vida en la competición y avanzar a las rondas de eliminación directa.

- LOS PARTIDOS DE HONDURAS -

El estreno de Honduras será el sábado 21 de noviembre frente a Serbia, en un encuentro programado para las 6:30 de la mañana, hora hondureña. Posteriormente, los dirigidos por su cuerpo técnico tendrán que medir fuerzas ante Colombia el martes 24 de noviembre, a las 9:30 a. m., en su segundo compromiso de la primera ronda. La actividad de la escuadra nacional en esta etapa concluirá el viernes 27 de noviembre, cuando se enfrente a Japón a partir de las 7:00 de la mañana. Estos tres encuentros serán determinantes para las aspiraciones hondureñas, que buscarán conseguir los puntos necesarios para instalarse en la siguiente instancia del campeonato. En cuanto al sistema de competencia, los 48 participantes fueron distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones. Durante la primera fase, cada país se enfrentará una vez contra los integrantes de su sector y los dos primeros lugares de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, conseguirán avanzar a los dieciseisavos de final, dando paso a las eliminatorias directas hasta conocer al campeón. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El calendario contempla un total de 104 partidos, que se desarrollarán en las instalaciones del Complejo Aspire Zone, mientras que el Estadio Internacional Khalifa albergará el encuentro por el título. Entre las selecciones participantes también sobresalen potencias como Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania y México, que intentarán protagonizar una destacada actuación en territorio catarí.

- ¿SE TRANSMITIRÁ EN HONDURAS? -

Los aficionados hondureños podrán seguir los encuentros del Mundial Sub-17 a través de FIFA+ en DAZN. La cita está marcada y la Bicolor tendrá una nueva oportunidad de representar al país en el escenario internacional, con Serbia, Colombia y Japón como sus primeros obstáculos en el camino mundialista.