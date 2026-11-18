La Selección de Honduras ya conoce el obstáculo final que deberá superar para inscribir su nombre en la próxima edición de la renovada Copa Oro 2027. Tras la actualización oficial del ranking de la Concacaf, la Bicolor quedó emparejada ante Guayana Francesa en la ronda preliminar, una eliminatoria directa que se disputará durante la fecha FIFA entre el 22 y 30 de marzo del próximo año.

La escuadra catracha llega a esta instancia ubicada en el octavo puesto de la clasificación regional, mientras que Guayana Francesa ocupa la decimoséptima casilla tras avanzar como segundo de su sector en la Liga B. El formato de esta fase de repechaje establece series a visita recíproca en las que los equipos mejor posicionados en Concacaf tienen la ventaja de cerrar la llave en condición de local. En el caso de Honduras, el compromiso de ida se jugará en territorio caribeño, posiblemente en una sede neutral como San Vicente y las Granadinas o Belice, dado que Guayana Francesa no cuenta con un estadio avalado en su territorio. Luego, la 'H' definirá el pase en casa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los dirigidos por el técnico José Molina partirán con el respaldo de un historial favorable ante este rival, que incluye tres triunfos y una derrota en cuatro enfrentamientos; el más reciente un apretado 3-2 en octubre de 2024 por la Liga de Naciones.

Cabe recordar que contra esta misma selección, Honduras ganó los tres puntos en la mesa en 2017 por el caso de Florent Malouda, ya que el francés no era elegible para disputar la Copa Oro. Aunque nació en Guayana Francesa, el exdelantero ya había representado a Francia en 80 partidos oficiales (incluyendo dos Mundiales). El reglamento del torneo se rige por los estatutos de la FIFA, que prohíben cambiar de selección tras disputar juegos oficiales de categoría mayor. La resolución final de la Concacaf luego de aquella sonada polémica fue otorgarle a los catrachos una victoria oficial de 3-0 después de un empate sin goles en cancha. LOS DEMÁS CRUCES DE REPECHAJE Más allá del duelo, la confederación dejó servida una cartelera de alto voltaje con otras seis eliminatorias que prometen dramatismo en toda la región. Jamaica (puesto 5) se enfrentará a Aruba (puesto 27), mientras que Costa Rica (puesto 6) chocará contra Puerto Rico (puesto 23). Haití (puesto 7) tendrá una exigente prueba ante una Nicaragua (puesto 18) que llega con impulso tras superar el Play-In de noviembre. Por su parte, El Salvador (puesto 13) protagonizará un duelo parejo frente a Curazao (puesto 10). Guatemala (puesto 9) se verá las caras contra República Dominicana (puesto 14), un cruce que pondrá a prueba la solidez del conjunto chapín ante un cuadro dominicaco en franco ascenso.

Finalmente, Surinam (puesto 11) y Trinidad y Tobago (puesto 12) protagonizarán la llave más cerrada según el ranking, en un clásico caribeño que definirá al último clasificado de esta ronda. Los siete vencedores de estas eliminatorias de marzo se unirán a las ocho selecciones que ya aseguraron su boleto directo a través de la Liga de Naciones, entre ellas México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, además de Arabia Saudita, que participará en calidad de selección invitada. De esta manera quedará conformado el grupo de 16 participantes que disputarán la Copa Oro 2027 del 17 de junio al 11 de julio, torneo que estrenará un renovado formato de competencia con dos grupos de ocho equipos cada uno.