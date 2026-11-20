La Selección de Honduras Sub-17 se prepara para afrontar uno de los mayores retos de su categoría cuando haga su estreno este sábado 21 de noviembre frente a Serbia, en el Mundial de Catar 2026. La Bicolor buscará arrancar con una victoria en una fase de grupos bastante exigente, donde tendrá que medirse a rivales de importante trayectoria internacional.

HORARIO OFICIAL

El compromiso ante los serbios está programado para las 6:30 de la mañana, hora hondureña. Los dirigidos por Merling Paz llegan a esta competencia después de cumplir con una preparación que genera expectativas, con la ilusión de realizar una destacada participación en territorio catarí.

La segunda presentación de Honduras será apenas tres días después de su debut. El martes 24 de noviembre tendrá que enfrentarse a Colombia, en un encuentro que está pactado para las 9:30 de la mañana y que podría resultar determinante en las aspiraciones de los catrachos de avanzar a la siguiente ronda. El calendario de la primera fase se completará el viernes 27 de noviembre, cuando la escuadra hondureña se mida ante Japón, una de las selecciones asiáticas más competitivas. Para ese momento, la Bicolor espera haber conseguido resultados positivos que le permitan mantenerse con posibilidades de continuar su camino en la justa mundialista.

La Copa del Mundo Sub-17 de Catar contará con 104 partidos, que tendrán como escenario las instalaciones del Complejo Aspire Zone. Por su parte, el Estadio Internacional Khalifa será el encargado de albergar el encuentro por el título, en el que se conocerá al nuevo campeón de la categoría. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los futbolistas hondureños afrontan este desafío con la ilusión de competir al máximo nivel y dar una sorpresa ante selecciones de gran calidad.

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