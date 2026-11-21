¡A pasar la página! La Selección de Honduras arrancó con el pie izquierdo su camino en el Mundial Sub-17 ante Serbia, en un duelo disputado este sábado en las instalaciones de Aspire Academy, en Qatar. Los catrachos sufrieron una dura caída por 2-0 marcada por el doblete de Samardzic, un resultado que golpeó temprano las aspiraciones del conjunto nacional en el arranque del certamen.

La 'Mini H' fue superada en su primer desafío de la justa y ahora está obligada a dar vuelta a la hoja con rapidez para enfocar toda su atención en su siguiente compromiso.



En la segunda fecha del Grupo L se viene un duro rival como Colombia, un cruce exigente en el que el equipo hondureño deberá mostrar su mejor versión. Los sudamericanos vienen de ganar por 2-1 ante Japón en su estreno mundialista. Los dirigidos por Merling Paz se medirán el próximo martes 24 de noviembre ante los cafeteros en busca de un buen resultado que les permita sumar y mantenerse con vida dentro del Grupo L del Mundial. Cada punto cobrará un valor clave en una zona donde el margen de error se reduce tras tropezar en el debut. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cabe recordar que este torneo se disputa con un formato de 48 selecciones repartidas en 12 grupos. De cada sector avanzan los dos primeros lugares y también clasifican los ocho mejores terceros al reunirse todos los encasillados, una vía que mantiene abierta la pelea de los cipotes durante el certamen.



La Bicolor tendrá que recuperar sensaciones en el campo y buscar un resultado positivo en el cierre de la fase, ya que culmina su actividad en el Grupo L ante Japón el viernes 27 de noviembre (7:00 AM), en un partido decisivo que definirá su futuro en la competencia.

Día y hora del segundo partido de Honduras