La Selección Sub-17 de México inició este sábado con el pie derecho su participación en el Mundial de la FIFA Qatar 2026 al derrotar 1-0 a Rumania. El encuentro correspondió a la primera jornada de actividades del Grupo K, permitiéndole al conjunto azteca sumar sus primeras tres unidades en el certamen. Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un duelo muy disputado y equilibrado en el medio campo, con pocas opciones claras frente a los arcos.

La acción más polémica de los primeros 45 minutos ocurrió cuando el cuerpo arbitral anuló una anotación del mexicano Jonathan de la Fuente tras señalar una falta previa en la jugada, manteniendo el empate sin goles antes del descanso. Para la parte complementaria, el 'Tri' mostró una postura más ofensiva y logró romper el cero gracias al talento individual de sus atacantes. Tras una destacada acción por la banda de Da'vian Kimbrough, el delantero de Monterrey, Adán Sánchez, recibió el balón y definió con un certero disparo de pierna izquierda para marcar el único tanto del compromiso. Con la ventaja en el marcador, México supo manejar los tiempos del encuentro y resistió los embates del combinado europeo en la recta final. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¡MÉXICO INICIÓ BIEN EL MUNDIAL! 🇲🇽🔥Gracias a Adán Sánchez, la Selección Mexicana derrotó a su similar de Rumania en la Copa del Mundo Sub 17.México queda segundo del grupo K con tres puntos por debajo de Venezuela. https://t.co/ls6CHbcq2Z — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 21, 2026

La zona defensiva y el guardameta José Corona respondieron con solvencia, superando incluso momentos de tensión en los últimos minutos cuando el entrenador de Rumania solicitó una revisión en el VAR por una supuesta mano del arquero mexicano fuera del área, acción que finalmente no procedió. Este resultado coloca a México en una posición favorable dentro de un sector sumamente competitivo, en el que también se encuentran Venezuela y Camerún. En el otro encuentro de la jornada inaugural del Grupo K, la 'Vinotinto' se impuso 2-1 al cuadro africano, dejando a mexicanos y venezolanos en la cima de la clasificación con tres puntos cada uno.

