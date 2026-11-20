Las selecciones de CONCACAF tuvieron un complicado inicio en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Jamaica y Cuba comenzaron su participación en el torneo con derrotas ante Italia y Tayikistán, respectivamente, en partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos. Jamaica sufrió una contundente goleada de 6-0 frente a Italia en el Grupo E. El conjunto europeo dominó el encuentro y encontró en Federico Croci a una de sus principales figuras, después de marcar dos anotaciones a los minutos 7 y 15. Diego Perillo amplió la ventaja al 34’ y, antes del descanso, J. Nolan convirtió en propia puerta para colocar el 4-0.

En la segunda parte, Italia mantuvo su dominio y consiguió dos goles más para completar la goleada. Gioele Giammattei anotó al minuto 56, mientras que Thomas Corigliano estableció el definitivo 6-0 al 78’, dejando a Jamaica sin posibilidades de reaccionar en su estreno mundialista.

CUBA TAMBIÉN CAYÓ

Por su parte, Cuba protagonizó un partido mucho más disputado, pero terminó perdiendo 5-3 ante Tayikistán en el Grupo F. La selección caribeña se había adelantado en el marcador con una anotación de Y. González al minuto 44, cerrando la primera mitad con ventaja. Sin embargo, el panorama cambió después del descanso. Komil Sharipov empató al 48’, P. Bobonazarov consiguió la remontada al 57’ y A. Makhtumov amplió la diferencia con dos anotaciones consecutivas a los minutos 61 y 64, colocando el encuentro 4-1 a favor de Tayikistán. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE