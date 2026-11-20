Las selecciones de CONCACAF tuvieron un complicado inicio en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Jamaica y Cuba comenzaron su participación en el torneo con derrotas ante Italia y Tayikistán, respectivamente, en partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos.
Jamaica sufrió una contundente goleada de 6-0 frente a Italia en el Grupo E. El conjunto europeo dominó el encuentro y encontró en Federico Croci a una de sus principales figuras, después de marcar dos anotaciones a los minutos 7 y 15. Diego Perillo amplió la ventaja al 34’ y, antes del descanso, J. Nolan convirtió en propia puerta para colocar el 4-0.
En la segunda parte, Italia mantuvo su dominio y consiguió dos goles más para completar la goleada. Gioele Giammattei anotó al minuto 56, mientras que Thomas Corigliano estableció el definitivo 6-0 al 78’, dejando a Jamaica sin posibilidades de reaccionar en su estreno mundialista.
CUBA TAMBIÉN CAYÓ
Por su parte, Cuba protagonizó un partido mucho más disputado, pero terminó perdiendo 5-3 ante Tayikistán en el Grupo F. La selección caribeña se había adelantado en el marcador con una anotación de Y. González al minuto 44, cerrando la primera mitad con ventaja.
Sin embargo, el panorama cambió después del descanso. Komil Sharipov empató al 48’, P. Bobonazarov consiguió la remontada al 57’ y A. Makhtumov amplió la diferencia con dos anotaciones consecutivas a los minutos 61 y 64, colocando el encuentro 4-1 a favor de Tayikistán.
Cuba intentó regresar al partido con dos anotaciones más. Y. González marcó su segundo tanto al 67’ y Y. Iglesias descontó al 70’, ambos con asistencia de D. Lazaro. No obstante, B. Radzhabzod apareció al minuto 76 para establecer el 5-3 definitivo.
De esta manera, Jamaica y Cuba comenzaron con el pie izquierdo su participación en el Mundial Sub-17. Las dos representaciones de CONCACAF tendrán que buscar una reacción en sus siguientes compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.